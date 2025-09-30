Comienza en Salobreña una nueva Ruta Gastronómica dedicada a los productos subtropicales Se desarrollará del 1 de octubre al 31 de diciembre y participarán 15 establecimientos de la Villa

Ideal Martes, 30 de septiembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Continuando con las actividades previstas a lo largo de todo el año dentro del proyecto de difusión gastronómica «Salobreña para comérsela», la teniente de alcalde de turismo y patrimonio, M.ª Carmen Callejón, ha presentado esta mañana la nueva Ruta que en esta ocasión estará destinada a los productos subtropicales y que se desarrollara hasta final de año.

En la misma participaran 15 establecimientos de la Villa, y al igual que en las anteriores rutas gastronómicas, se entregará premios a aquellas personas que prueben la mayor cantidad de los platos ofrecidos por cada restaurante y que incluyen elaboración de platos con los productos subtropicales de nuestra comarca.

Callejón ha destacado la importancia de continuar con la difusión del segmento del turismo gastronómico de Salobreña, que tanto éxito está obteniendo, y ha agradecido la participación de todos los chefs, restaurantes y chiringuitos en las diversas rutas llevadas a cabo hasta ahora como la de platos marineros o de cuaresma, entre otras.

Como ha explicado la organizadora del evento, Lidia de O, esta vez se han reducido a 15 el número de establecimientos incluidos en la ruta con el objetivo de facilitar la participación. Además habrá premios directos para los tres primeros que completen el pasaporte con los sellos, además de un sorteo de una cena para dos personas en uno de los restaurantes que participan en esta Ruta de Productos Subtropicales, entre otros.

Tanto en los carteles como en el pasaporte aparece un código QR en el que además de l mapa con los establecimientos participantes y sus especialidades, también aparecerá su horario de apertura ya que algunos se encuentran en estas fechas en periodo de vacaciones tras el verano.

Temas

Salobreña