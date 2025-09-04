Comienza el nuevo curso escolar en las seis Escuelas Infantiles Municipales de Almuñécar Este año son 188 alumnos los matriculados en los centros de Al- Ándalus, Carrera, Marinos, Torrecuevas, Reina Sofía y La Herradura

Ideal Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:20 Comenta Compartir

El curso escolar ha comenzado en Almuñécar y La Herradura para los alumnos de infantil de 0 a 3 años en los seis centros del municipio: Al- Ándalus, Carrera, Marinos, Torrecuevas, Reina Sofía y La Herradura. Para este curso 2025-26 se han matriculado 188 alumnos de esa franja de edad, atendidos por un total de 24 profesionales repartidos en las distintas escuelas.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, que asistía a la apertura del curso en el centro de La Herradura, afirmaba que la educación infantil en los primeros años «son la base de la educación que acompañará a nuestros niños durante toda su vida educativa. Además, estas escuelas proporcionan un apoyo fundamental para la conciliación familiar y laboral, permitiendo el empleo y fomentando la natalidad, como un gran aliado para que las familias puedan trabajar con mayor tranquilidad y seguridad sabiendo que sus pequeños están en buenas manos».

Por su parte, la concejal delegada de Política Social, Igualdad, Salud y Educación Infantil, María del Carmen Reinoso, añadía que «estas escuelas también proporcionan una base de socialización fundamental en un período crucial para el desarrollo emocional de los niños y niñas, donde cada alumno cuenta con un proyecto educativo que se adapta a sus necesidades».

Durante el mes de julio y en la primera semana de septiembre, se han celebrado reuniones en todas escuelas con el objeto de realizar jornadas de puertas abiertas, informando a las familias de la organización, y conocer a las tutoras y al equipo educativo de los centros, a los que se les ha informado de la importancia de su colaboración en los mismos.

Ambos han coincidido en agradecer la confianza en los docentes y la colaboración de las familias como pieza fundamental en la educación sus hijos, así como para la organización de las actividades del centro.

Este año, por resolución de Junta de Andalucía, los alumnos del tramo 2-3 años tendrán gratuidad en la Atención Socioeducativa, mientras que en los próximos cursos se irán incorporando los siguientes tramos. «Desde el Ayuntamiento de Almuñécar acogemos con gran satisfacción el compromiso del gobierno autonómico en implementar la gratuidad en este tramo de edad», ha concluido Ruiz Joya.