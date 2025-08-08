Dónde comer en Motril en verano: del marisco a pie de playa, a la cocina de autor Ya sea en la costa o en el centro de la ciudad, Motril cuenta con numerosas opciones para disfrutar de una buena comida o cena este verano

Disfrutar de buena gastronomía en la costa no siempre es fácil. Sin embargo, en la provincia de Granada hay algunos rincones en los que dar con un buen restaurante no presenta grandes dificultades. Y Motril es un ejemplo de ello, ya que se trata de una ciudad en la que, debido a su amplia oferta gastronómica, es posible encontrar propuestas que satisfagan a todos los paladares.

Pero para ponértelo más fácil, desde IDEAL hemos elaborado un listado con cinco restaurantes que ofrecen propuestas variadas con un mismo elemento en común: la calidad del producto que utilizan es máxima. Un listado con opciones para comer a pie de playa, disfrutar de marisco fresco o adentrarse en el mundo de la cocina creativa.

Restaurante Katena

Si hablamos de restaurantes en Motril nunca podría faltar el Restaurante Katena, que abrió sus puertas en la década de los 60 y que es uno de los mayores referentes de la zona. Además de ofrecer diferentes especialidades en pescados y mariscos con la quisquilla como una de sus estrellas, así como su famoso arroz caldoso con bogavante, este negocio cuenta con diferentes zonas, incluida una para tapear y tomar raciones.

La Ballena Azul

La Ballena Azul, al igual que el Katena, se encuentra en la Playa de Poniente. Este restaurante también lleva abierto desde hace décadas, concretamente desde el año 1972. Un negocio familiar que, como no podía ser de otra forma, ofrece como especialidades los pescados frescos y mariscos del Puerto de Motril. Todo ello en pleno paseo marítimo, a solo unos pocos metros de la arena.

Espacio IME

Si nos alejamos de la playa también hay restaurantes totalmente espectaculares en Motril como el Espacio IME. Un establecimiento dirigido por el chef Iván Mateo que aparece en la prestigiosa guía Macarfi y que también cuenta con una recomendación en la Guía Repsol. Su propuesta se basa en un menú degustación con ingredientes locales de Motril, la Costa Tropical y la provincia de Granada en general.

Atipiko Plaza

Al igual que Espacio IME, Atipiko Plaza también se encuentra en el centro de Motril y es uno de los restaurantes mejor valorados en Google de la ciudad, con una nota media de 4,9 sobre 5. El chef Álvaro Herrero está al frente de este negocio que ofrece una cocina de autor con un enfoque creativo que fusiona ingredientes frescos y técnicas innovadoras para ofrecer una experiencia gastronómica totalmente sorprendente.

Majao

En Playa Granada, junto al Hotel Impressive, se encuentra el restaurante-chiringuito Majao, que es uno de los mejores valorados de la zona. Un establecimiento que ofrece comida a pie de playa que está especializado en arroces, aunque también cuenta con otros platos como la ensaladilla de quisquilla, el tiradito tropical de dorada o el wellington de carrillera de cerdo.