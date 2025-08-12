El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única» Se trata de La Cabaña, un establecimiento a pie de playa que lleva abierto desde el pasado mes de diciembre en La Herradura

Alberto Flores Granada Martes, 12 de agosto 2025, 13:27 Comenta Compartir

La mayoría de chiringuitos de la costa de Granada son bastante similares entre ellos, tanto a nivel de decoración como gastronómico. Sin embargo, hay unos pocos que apuestan por ser diferentes y dar a sus clientes una experiencia única. Con ese propósito abrió en diciembre La Cabaña, un chiringuito ubicado en La Herradura que desde el primer día tuvo claro que quería ofrecer algo diferente en la Costa Tropical.

«Para mi es el chiringuito más bonito que hay en toda la Costa Tropical», asegura a IDEAL Joaquín Cabrera, gerente de La Cabaña, que añade que se encuentran en un entorno, la bahía de La Herradura, que «es como el paraíso». «Nuestro local es diferente, con una decoración especial y con un toque muy balinés. Diría que nuestra propuesta es única y que ofrecemos una experiencia muy bonita».

En cuanto a su oferta gastronómica, Joaquín explica que se trata de algo «muy fresco y playero». «Nos centramos en el pescado y marisco de la zona pero con un punto diferente al resto. Tenemos un horno de leña, carnes de retinto espectaculares, mucho atún y unos arroces estupendos».

Al ser preguntado por sus especialidades, el gerente de La Cabaña destaca el «pulpo a nuestro estilo», que preparan a la brasa y con salsa romesco, además de la ventresca de atún a la braasa o las almejas del carril con un toque de vino oloroso. «Nuestra gran ventaja es que, además de buena materia prima, contamos con unos profesionales en cocina y sala que son fantásticos y marcan la diferencia desde la simpatía y la cercanía», comenta Joaquín.

Además de la comida, también destaca su terraza, que es «una ventana a la bahía de La Herradura inigualable». «Nuestras tumbonas y camas balinesas marcan la diferencia y son de un estilo totalmente diferente a lo que se suele ver por aquí», explica Joaquín, que deja claro que «no pretendemos ser uno más».

Ampliar

Aunque llevan poco tiempo abiertos, el gerente de La Cabaña reconoce que están bastante contentos por la acogida que han tenido desde el pasado mes de diciembre: «Nos falta mucho por hacer y aprender todavía, seguimos siendo unos novatos, pero tenemos claro lo que queremos ofrecer y estamos contentos con cómo van las cosas». Y asegura que seguirán trabajando hasta cumplir su objetivo y ser un referente en la costa de Granada. «Queremos que cuando la gente venga a la zona piense en nosotros como en el sitio en el que disfrutar con su gente», finaliza.