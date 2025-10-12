Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado actual de las obras del nuevo consultorio médico de Salobreña. M. J. A.

El centro de salud de Salobreña encara su recta final y abrirá a principios de 2026

La infraestructura, contará con 22 consultas y nuevos servicios para reforzar la atención primaria en la Costa

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:41

Los vecinos de Salobreña comienzan a ver cumplida una reivindicación que se prolongaba desde hace casi una década. El nuevo consultorio médico de la villa ... encara ya su recta final y, según la previsión de la Junta de Andalucía, abrirá sus puertas el próximo año. El delegado territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, destacó que la obra: «Se encuentra ya en su fase final» y reafirmó que la previsión es que el centro entre en funcionamiento en los primeros meses de 2026.

