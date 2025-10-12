El centro de salud de Salobreña encara su recta final y abrirá a principios de 2026

Los vecinos de Salobreña comienzan a ver cumplida una reivindicación que se prolongaba desde hace casi una década. El nuevo consultorio médico de la villa ... encara ya su recta final y, según la previsión de la Junta de Andalucía, abrirá sus puertas el próximo año. El delegado territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, destacó que la obra: «Se encuentra ya en su fase final» y reafirmó que la previsión es que el centro entre en funcionamiento en los primeros meses de 2026.

Con ello, se pondrá fin a años de protestas y a la saturación del actual centro de salud, que se había quedado pequeño e insuficiente para atender a una población en constante crecimiento. El futuro centro sanitario se levanta sobre una parcela de 4.500 metros cuadrados y cuenta ya con un edificio de tres plantas que superará los 2.400 metros cuadrados construidos. Esta superficie permitirá ampliar de manera notable la capacidad asistencial respecto al actual consultorio. El proyecto contempla un diseño compuesto por cuatro edificaciones distribuidas en tres bloques, unidos entre sí por otro de zonas comunes.

El complejo dispone de dos accesos para vehículos, tres para peatones y estará rodeado de zonas ajardinadas, facilitando la integración del equipamiento en la trama urbana de Salobreña. Además, el edificio incorpora criterios de eficiencia energética y mejoras en las instalaciones tecnológicas, lo que permite un funcionamiento más sostenible y moderno. Una de las principales novedades del nuevo centro será la incorporación de servicios que hasta ahora obligaban a los pacientes a desplazarse a otros municipios. Se habilitarán unidades de radiología convencional, fisioterapia, cirugía menor, ecografías y retinografías, fundamentales para la prevención de la retinopatía diabética.

En total contará con 22 consultas, dos de ellas destinadas a pediatría. Además, contará con una sala de diagnóstico

En total, contará con 22 consultas, de las cuales dos estarán destinadas a pediatría. Además, dispondrá de una sala de lactancia y diagnóstico, espacios para fisioterapia, electroterapia y rehabilitación, así como un área específica para cirugía menor. La atención de urgencias tendrá también un lugar singularizado dentro del edificio, con sala de emergencias, cuatro consultas, sala de curas y sala de observación. La inversión destinada asciende a 7,7 millones de euros, financiados a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP).

El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, destacó la importancia de la cesión del solar por parte del Ayuntamiento para hacer posible la construcción: «Estos fondos llegan del Estado a través de la Junta, pero el suelo lo aportó el Ayuntamiento tras la reparcelación del TH1. Eso fue clave para que hoy podamos hablar de este nuevo centro de salud», explicó.

Más personal sanitario

El regidor matizó, no obstante, que la apertura del edificio debe ir acompañada de una dotación suficiente de personal: «El hormigón no cura. Podemos tener unas instalaciones magníficas, pero si no se refuerza la plantilla médica y de enfermería, seguiremos con las mismas carencias. El centro está preparado para pruebas diagnósticas y un pequeño quirófano, pero sin profesionales no se podrá aprovechar todo su potencial. Tenemos que pensar ya en esa segunda parte», recalcó. Ortega recordó además que en verano la población de Salobreña prácticamente se cuadruplica, lo que multiplica las necesidades de asistencia sanitaria.

Solo en 2024, el centro de salud actual gestionó 38.689 consultas de medicina de familia, 30.520 actividades de enfermería y 13.804 urgencias.

El nuevo consultorio se enmarca dentro del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, que atiende a una población de 17.431 habitantes, incluyendo también los núcleos de La Caleta y de la pedanía de Lobres.