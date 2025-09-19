Carril adicional en la N-323 para agilizar el regreso desde la Costa durante las obras en el viaducto de Rules La medida, que entrará en vigor el domingo 21 de septiembre, busca agilizar la operación retorno desde la playa mientras duren los desvíos obligatorios

MJ Arrebola Granada Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:51

La Jefatura Provincial de Tráfico pondrá en marcha este domingo, 21 de septiembre, un dispositivo especial de regulación del tráfico en la N-323, la carretera antigua de la Costa que se ha convertido en el nuevo itinerario alternativo debido a las obras de reparación del viaducto de Rules en la autovía A-44.

Con el objetivo de mejorar la fluidez y reducir los tiempos de viaje en la operación retorno desde la costa, se habilitará un carril en sentido contrario al habitual entre los puntos kilométricos 171 y 168+900. La medida estará operativa entre las 17.00 y las 22.00 horas, aunque el horario podrá variar en función de las condiciones del tráfico.

El Centro de Gestión del Tráfico del Sureste supervisará de manera continua el funcionamiento de este dispositivo, con el fin de evaluar su eficacia y realizar los ajustes necesarios que garanticen la seguridad de los desplazamientos.

Desde el organismo se recuerda a los conductores la importancia de extremar la precaución, respetar la señalización temporal y seguir en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil de Tráfico.

Las restricciones se enmarcan en las obras de reparación que mantienen cortado el tramo de la A-44 comprendido entre los kilómetros 167 y 175, a la altura de Ízbor y Vélez de Benaudalla. Entre el 9 de septiembre y el 19 de diciembre, los vehículos deben desviarse por la antigua carretera de la costa (N-323) en un recorrido de unos diez kilómetros.

Como alternativa, los conductores también podrán utilizar la carretera autonómica A-346, que conecta Órgiva y Vélez de Benaudalla, para enlazar la A-44 con la N-323 entre los puntos kilométricos 175 y 150.