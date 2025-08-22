Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una socorrista vigila la playa de Carchuna. MJAT

Carchuna da por perdida la temporada estival tras el tercer cierre de su playa

Los vecinos y hosteleros advierten de los perjuicios económicos y turísticos que genera la reiterada clausura

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:20

El verano en Carchuna está marcado por la frustración y la indignación. La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Granada ha decretado, por tercera ... vez en lo que va de temporada estival, la prohibición temporal del baño en la playa de Carchuna, en el tramo comprendido entre el Castillo y La Patana. La causa vuelve a ser la misma: los análisis de calidad del agua detectan alteraciones en los parámetros microbiológicos, principalmente la presencia de enterococos intestinales y escherichia coli. Según ha podido conocer este periódico, hasta el próximo lunes no se conocerán los resultados de los contraanálisis, mientras tanto, la bandera roja seguirá ondeando.

