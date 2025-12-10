Cantarriján saca el primer álbum de cromos nudista de la historia
El proyecto nace tras más de un año de trabajo con el objetivo de difundir la naturalidad del cuerpo desnudo, «libre de prejuicios, vergüenza o tabúes»
Ideal
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 18:55
Han pasado ocho veranos desde que la Asociación Nudista de Cantarriján (AAPNC) se consolidó como una de los colectivos naturistas más creativos, auténticos, comprometidos y ... respetuosos con la naturaleza en España. Ocho años de sol, amistad y libertad que han inspirado a esta comunidad nudista a crear una iniciativa tan singular como significativa: El primer álbum de cromos nudista de la historia.
El proyecto, titulado 'Cantarriján, Desnudos con Alma y Piel', nace tras más de un año de trabajo artesanal y creativo, con un objetivo claro: difundir la absoluta naturalidad de un cuerpo desnudo, libre de prejuicios, vergüenza o tabúes.
Este álbum celebra la diversidad corporal, la aceptación personal y la belleza real, convirtiéndose en una pieza artística y educativa que busca normalizar la desnudez desde una mirada respetuosa y luminosa. «Queríamos crear algo que perdurara, que tuviera alma y que representara el espíritu naturista que compartimos en Cantarriján», explican los promotores del proyecto.
«Nos inspiramos en aquellos álbumes de cromos de la infancia, que nos llenaban de ilusión y que ahora reviven con una intención social y emocional mucho más profunda», indican.
Este coleccionable incluye 35 cromos de gran formato, cada uno acompañado de una frase inspiradora, ambos creados con sensibilidad artística y fotografía profesional. Las imágenes –reales y naturales– retratan cuerpos diversos, paisajes y momentos de conexión con la naturaleza, transmitiendo la esencia del naturismo en su forma más genuina.
El álbum y su colección de cromos se lanzan en edición limitada y ya están disponibles para su adquisición a través del formulario oficial que se puede encontrar en su página web.
Este proyecto pionero, concebido y realizado desde la playa naturista de Cantarriján, pretende llegar a todos los hogares estas Navidades como un regalo original, educativo y lleno de valores humanos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión