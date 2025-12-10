Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cantarriján saca el primer álbum de cromos nudista de la historia Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján

Cantarriján saca el primer álbum de cromos nudista de la historia

El proyecto nace tras más de un año de trabajo con el objetivo de difundir la naturalidad del cuerpo desnudo, «libre de prejuicios, vergüenza o tabúes»

Ideal

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 18:55

Comenta

Han pasado ocho veranos desde que la Asociación Nudista de Cantarriján (AAPNC) se consolidó como una de los colectivos naturistas más creativos, auténticos, comprometidos y ... respetuosos con la naturaleza en España. Ocho años de sol, amistad y libertad que han inspirado a esta comunidad nudista a crear una iniciativa tan singular como significativa: El primer álbum de cromos nudista de la historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  6. 6 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  7. 7 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  8. 8 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  9. 9 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cantarriján saca el primer álbum de cromos nudista de la historia

Cantarriján saca el primer álbum de cromos nudista de la historia