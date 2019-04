«La candidata del PP de Albuñol era yo, han hecho una cacicada» Patricia Fernández Rivas muestra la lista que presentó en la sede provincial. / Javier Martín La exteniente de alcalde Patricia Fernández Rivas arremete contra el PP provincial por desechar la candidatura que ella preparó y abre una crisis interna en el PP de Albuñol MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 24 abril 2019, 19:08

A las cinco de la mañana, Patricia Fernández Rivas, estaba consultando el Boletín Oficial de la Provincia, donde hoy aparecen publicadas y confirmaba sus «sospechas»de que no era la candidata a la Alcaldía por el PP de Albuñol. La ex teniente de alcalde del PP en la que Juan María Rivas fue alcalde de la localidad costera, asegura que en una reunión con las bases se decidió que ella fuese la cabeza de lista y que conformara su propia candidatura.

«El 27 de marzo nos reunimos los militantes del PP de Albuñol, me postulé y se me encargó realizar la lista del PP, en la que he estado trabajando desde entonces. Así lo avaló el diputado nacional Carlos Rojas que estaba allí. Después hicimos otra reunión a la que vino Luisa García Chamorro y me dijo 'El provincial a ti no te quiere', sin darme más argumentos«, asegura.

Una advertencia a la que hizo caso omiso Patricia Fernández, que continuó configurando una candidatura con trece vecinos de Albuñol y la presentó en la sede provincial. «La candidata era yo porque me eligieron las bases. García Chamorro ha hecho una cacicada«, asegura Fernández. »Todos los que iban en la lista me piden explicaciones, han jugado con las personas«, lamenta. La militante, indignada, habla de »confabulación y mangoneo« en el diseño de la candidatura de Albuñol.

Por su parte, la dirigente popular Luisa García Chamorro, recuerda que las candidaturas las presentan los diputados de las comarcas, en este caso ella, y que las listas las confecciona el presidente del PP de Albuñol. Por tanto Patricia Fernández «no estaba legitimada» para diseñar ni presentar su propia candidatura.