Las canalizaciones de nunca acabar La presa de Rules terminó de construirse en 2003 / JAVIER MARTÍN El proyecto de PGE reserva 600.000 euros para el proyecto, una cantidad idéntica a la del año pasado y totalmente insuficiente para que comience la obra REBECA ALCÁNTARA Motril Lunes, 21 enero 2019, 00:59

Otra vez 600.000 euros para las canalizaciones de la presa de Rules. Eso es lo que pensaron muchos de los afectados cuando la semana pasada se conoció el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Las cuentas aún no se han aprobado y no parece que vaya a ser un trámite sencillo. Pero a nadie en la Costa le ha pasado desapercibido que la partida es exactamente la misma que el año pasado y que, por tanto, continúa siendo del todo insuficiente para que las ansiadas conducciones sean una realidad. Hasta el presidente de la Diputación de Granada, el socialista José Entrena ha dicho que hay que ser «más ambiciosos» e intentar que llegue más dinero. Y es que con 600.000 euros, otra vez, no hay ni para empezar un proyecto que va camino de convertirse, y que cada uno elija lo que más le guste, en la historia interminable o el cuento de nunca acabar, y casi si se apura, de nunca empezar.

Hay que remontarse 16 años atrás para llegar al inicio. Fue en 2003 cuando se acabó la presa, aunque hasta cuatro años después no empezó a embalsar agua por distintos problemas. Sin embargo, nunca se construyó la red de tuberías para conducir el agua desde el embalse a toda la costa granadina. En 2009, hace ya una década, se esbozó un proyecto inicial de canalizaciones, pero a partir de ahí pasaron varios años en blanco. Siete años más tarde, el Gobierno central asumía la obra y adjudicaba la redacción del proyecto general de las canalizaciones de la presa.

Antes de que el PSOE se pusiera al frente del Gobierno central, el asunto llegó incluso a Bruselas, donde una delegación formada por representantes del gobierno municipal motrileño, empresas comercializadoras, productores de semillas, agricultores y regantes de Motril y la comarca se reunió con eurodiputados de las comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural, Presupuesto, Transporte y Turismo, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Alimentaria, para explicarles la necesidad de dotar de canalizaciones a la presa de Rules de forma «urgente».

En septiembre de 2018, apenas dos meses y medio después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, la subdelegada del Gobierno en Granada aseguraba en declaraciones a IDEAL que haría «un seguimiento de todo el procedimiento» acorde a la importancia que sabe que este proyecto tiene para el desarrollo de la provincia, especialmente para la Costa. Dijo entonces Inmaculada López que al llegar al cargo se había encontrado con que el proyecto básico y el estudio de impacto medioambiental «aún están sin terminar», por parte de la anterior Administración.

En noviembre, también la subdelegada, afirmó que los once proyectos constructivos en los que se desglosan las conducciones de la presa de Rules no empezarán a redactarse hasta dentro de seis meses.

Ahora el gobierno central vuelve a poner sobre el papel 600.000 euros para estas conducciones e Inmaculada López afirma que habrá continuidad en los próximos años.

En cualquier caso, lo que está claro para los afectados es que la solución no llega y que están cansados de oír hablar de redacciones de proyectos que nunca ser terminan y que nunca conducen al inicio de una obra tan ansiada.

El presidente de la Comunidad general de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso, no está sorprendido con lo que han desvelado los PGE. «Es lo que esperábamos, pero nosotros reclamamos 100 millones de euros para que se haga al menos parte de la obra para 2010», afirmó. «Esto es otra vez lo mismo. A veces parece que no se van a poner a trabajar nunca», lamenta.

En cualquier caso, Antonio Alonso deja claro que ellos no se van a quedar parados. Asegura que van a hablar con todos los partidos políticos para buscar una solución lo antes posible. «Estamos faltos de agua, esa es la única realidad», sentencia. No descartan llevar a cabo acciones más «contundentes» si ven que esta obra crucial para la Costa no llega.

Para los empresarios, los 600.000 euros también son insuficientes. El presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, decía la semana pasada que estas conducciones son una asignatura pendiente «imprescindible» para el desarrollo de la Costa y de la provincia de Granada. Afirmó que habrá que volver a convocar la plataforma por las infraestructuras para hacer más presión y recordó que estas conducciones no sólo traerán agua, sino que llevarán aparejadas un crecimiento económico y y la creación de miles de puestos de trabajo. Por eso están decepcionados con una cifra idéntica a la del año pasado y que por tanto ofrece un panorama similar, es decir, otro año sin conducciones y sin maquinaria trabajando para construirlas.

El presidente de la asociación Agua para el Campo, Joaquín Cabrera, también lamenta el estancamiento del proyecto. Cabrera afirma que ya sabían que este año tampoco iba a llegar el dinero y reclamó, una vez más, que se pongan a trabajar en este proyecto. «Estamos decepcionados y volvemos a enfrentarnos al mismo problema. Si no llueve, el peligro de la salinización de los pozos volverá a planear sobre el sector», señala. Cabrera exije «la verdad». «A ver si la Junta de Andalucía nos echa ahora una mano. Si el Gobierno andaluz quiere, puede empezar el proyecto», asevera, al tiempo que recuerda que los agricultores están dispuestos a poner dinero de su bolsillo para ayudar a que el agua llegue a sus cultivos. «Hablan de dinamización, pero aquí es donde se origina el trabajo, esa es la realidad», recalca.

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Flor Almón, considera que aunque cualquier cantidad parece poco, al menos esto es un primer paso. Eso sí, dejó claro que en cuanto estos presupuestos estén aprobados va a pedir la siguiente inversión y aseguró que no se trata de un proyecto que sea sólo necesario para los regantes, sino para toda la Costa porque supondrá un impulso decisivo. Dejó claro que se trata de un proyecto que, por su importancia, está muy por encima de cualquier sigla política, porque en esto la Costa se juega mucho.

Así las cosas, 16 años después de que se terminara aquella presa cuya obra aún recuerdan muchos granadinos, las conducciones que iban a traer agua y progreso no han llegado y no parece vayan a hacerlo en 2019. Veinte años hubo que esperar para ver la autovía terminada. Las canalizaciones, desafortunadamente, no parece que vayan por mejor camino.