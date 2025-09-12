Calahonda adjudica un nuevo contrato para la gestión del tanatorio municipal

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda ha dado un paso importante para ordenar y dar seguridad jurídica a la gestión del tanatorio municipal. ... Hasta ahora, este servicio se venía prestando por una empresa, pero sin contrato oficial, sin concurso público y con los gastos de mantenimiento y suministros asumidos por la propia ELA.

«El tanatorio se estaba explotando sin un contrato oficial ni concurso público, lo que nos obligaba a asumir gastos que no correspondían. Ahora, con este pliego, regularizamos la situación, damos seguridad jurídica y garantizamos que el servicio se preste de forma correcta y en igualdad de condiciones para todas las familias», destaca Juan Alberto Ferrer, presidente de la Entidad Local Autónoma.

Con la aprobación del nuevo pliego de condiciones, el tanatorio pasa a estar regulado bajo un contrato de concesión que tendrá una duración de diez años. Esto significa que a partir de ahora la empresa adjudicataria será la encargada de gestionar el servicio. Se ocupará de la limpieza, mantenimiento y conservación de las instalaciones, de los suministros de agua y luz, y de garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día durante todos los días del año.

El contrato establece que la empresa adjudicataria deberá garantizar el servicio de velación de difuntos de forma ininterrumpida. Además, las familias que lo necesiten podrán elegir libremente la empresa funeraria que prefieran para completar los servicios relacionados con los entierros o cremaciones.

Además, la empresa hará una inversión en mobiliario de 12.000 euros 3000 euros para la adquisición de dos nuevos juegos de de capillas ardientes. También, se compromete a la pintura interior y limpieza exterior. Desde la ELA destacan que el canon no sube para los vecinos.

La adjudicación de la concesión no supondrá gastos para la ELA, sino que le generará ingresos. Según el pliego, la empresa deberá abonar un canon anual de 2.000 euros. En total, se estima que el contrato tendrá un valor de 132.024 euros durante los diez años de vigencia.

Por su parte, la ELA mantiene el derecho de inspeccionar las instalaciones en cualquier momento, comprobar el estado del edificio y del equipamiento, y velar porque la gestión se ajuste a lo establecido en el contrato.

Una serie de obligaciones

El nuevo contrato también marca una serie de obligaciones específicas para la empresa. Tendrán que mantener las instalaciones en perfecto estado de seguridad, limpieza y conservación. Llevar un registro detallado de todos los servicios prestados (con datos del difunto, certificado de defunción, fecha y hora de la inhumación, etc.) y entregar copias a la ELA cada seis meses. Suscribir una póliza de responsabilidad civil mínima de 200.000 euros.

Además, la empresa adjudicataria deberá de disponer de hojas de reclamaciones visibles para los usuarios. No utilizar las instalaciones para ningún otro fin que no sea el servicio funerario.

Un panteón del sigloXXI

El tanatorio que se construyó en el año 2010, se encuentra en el Camino del Puntal, en Calahonda, sobre un terreno de propiedad municipal y se trata de un auténtico «panteón del siglo XXI». Cuenta con 755 metros cuadrados de superficie total y 125 metros cuadrados construidos. Entre sus instalaciones dispone de un hall, dos salas de velatorio, aseos, cámaras frigoríficas, un porche con acceso a la parcela exterior y un sistema de ventilación cruzada, para que sea fresco en verano y no haya que usar aire acondicionado y además ha instalado lucernarios para que sea luminoso y se de comodidad en esos duros momentos.

El equipo de gobierno de la ELA señala que este paso forma parte de una línea de trabajo que se ha marcado en la legislatura: regularizar todos los contratos de servicios municipales, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público.