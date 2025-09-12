Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotografía de archivo del tanatorio de Calahonda. Javier Martín

Calahonda adjudica un nuevo contrato para la gestión del tanatorio municipal

La nueva empresa asumirá mantenimiento, suministros y gestión del servicio durante diez años, pagando un canon anual a la ELA

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:36

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda ha dado un paso importante para ordenar y dar seguridad jurídica a la gestión del tanatorio municipal. ... Hasta ahora, este servicio se venía prestando por una empresa, pero sin contrato oficial, sin concurso público y con los gastos de mantenimiento y suministros asumidos por la propia ELA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  4. 4 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  5. 5

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  6. 6

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  7. 7 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  8. 8 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar
  9. 9 El precio del aceite de oliva se desploma en un momento crucial de su producción
  10. 10

    Las exigencias de Hongla colapsan otro traspaso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Calahonda adjudica un nuevo contrato para la gestión del tanatorio municipal

Calahonda adjudica un nuevo contrato para la gestión del tanatorio municipal