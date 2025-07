La cala secreta de Granada con aguas turquesas y sin gente: «Llegarás al paraíso»

Alberto Flores Granada Martes, 29 de julio 2025, 11:52 Comenta Compartir

Son muchas las personas que opinan que las playas de Granada no merecen la pena y no están a la altura de otras de Andalucía. En la mayoría de ocasiones los argumentos de esa opinión tienen que ver con el hecho de que las playas son de piedras o que hay demasiada gente en ellas. Sin embargo, esto no es así con todas las playas que hay en la Costa Tropical.

De hecho, existen algunas calas que son totalmente desconocidas para la mayoría de bañistas y que ofrecen lugares realmente mágicos en los que bañarse en aguas de color turquesa e incluso divisar delfines.

Una de ellas es la que ha dado a conocer el usuario de TikTok Javitocala, que ha publicado un vídeo en el que asegura haber descubierto la mejor cala de toda Granada. Una de aguas increíbles y en la que prácticamente no hay gente y con la que, según comenta Javi, se «desmota todo eso» de que las playas de la provincia no son buenas.

«Es una calita escondida a la que solo se puede llegar en paddle surf», explica al inicio del vídeo Javitocala, que deja claras las instrucciones para dar con la cala: ir en coche hasta Torrenueva Costa y aparcar cerca del espigón de Jolúcar.

Una vez allí hay que coger la tabla de paddlesurf, aunque también valdría cualquier otra pequeña embarcación, y poner dirección hacia la playa de La Joya. «Poco después te vas a encontrar con el puente colgande de Jolúcar. Sigue unos 100 metros y llegarás al paraíso», asegura.

Y es que a esa distancia del puente se encuentra esa pequeña cala de aguas turquesas y prácticamente virgen. Un lugar que suele estar vacío y desde el que, como explica el usuario de TikTok en el vídeo, incluso pueden llegar a verse familias de delfines.