Imagen del desaparecido en Motril. SOS Desaparecidos.

Buscan a un hombre desaparecido en Motril hace dos semanas

SOS Desaparecidos lanza una alerta para ayudar a localizar a un varón de 39 años

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 17:04

Manuel Iban fue visto por última vez el 29 de julio en Motril. Desde hace dos semanas no se conoce ninguna noticia de esta persona de 39 años. Por ello, la asociación SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta con la imagen y datos de este hombre para pedir ayuda ciudadana para localizarlo.

Según la descripción, el desaparecido mide 1,72 metros de estatura, tiene el pelo y los ojos negros y es de complexión normal. Se pide a cualquier persona que tenga algún datos sobre el paradero de Manuel Iban B.P. que llame al 868.286.726 o al 649.952.95.

