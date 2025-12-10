Un incendio en una vivienda de La Herradura obliga a desalojar a varias familias
Las llamas se iniciaron en la última planta de un bloque de la urbanización El Camping
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:03
Un incendio registrado a primera hora de la tarde de este martes en un edificio de la urbanización El Camping, en la calle Alhambra de ... La Herradura, ha obligado a movilizar a numerosos efectivos de emergencias.
El 112 Andalucía recibió el aviso a las 15.20 horas, que alertaba de que el fuego se había declarado en un piso de la cuarta y última planta de un bloque de viviendas. Hasta el lugar han desplazado Bomberos de Almuñécar, Policía Local, Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061.
A pesar de las llamas no ha habido que lamentar heridos, aunque se tuvo que rescatar a un gato que se encontraba en el interior del inmueble. Además, se desalojaron a varias familias de las plantas tercera y cuarta del edificio afectado por precaución.
