El bar de la Costa de Granada con un semáforo para los clientes: «Si está en rojo no pueden pasar»

Alberto Flores Granada Jueves, 7 de agosto 2025, 09:25 Comenta Compartir

Desde hace algún tiempo entrar en el Mesón Baena es bastante parecido a encarar un cruce con el coche o la moto en la carretera. Y es que para saber si se puede entrar o no en el comedor, tal y como ocurre con el vehículo, hay que comprobar si el semáforo está en verde o en rojo. Porque sí, en este histórico bar de La Herradura cuentan con un semáforo para controlar el acceso de los clientes.

El negocio supera los 30 años de historia y cuenta con este semáforo desde hace más de una década. «Lo compré hace unos 15 años, con el cachondeo de la gente. Pero solo lo puse una vez y lo quité», cuenta a IDEAL José Luis Ruiz Baena, propietario del Mesón Baena. Sin embargo, este año ha decidido recuperarlo para hacerle más fácil el trabajo diario.

«Ahora me falta personal, tanto camareros como en cocina, y he tenido que cerrar la terraza a mediodía y usar solo el comedor y hacer al revés por la noche». Y como mucha gente entraba al comedor aunque estuviera cerrado o lleno, a su hija se le ocurrió la idea de volver a utilizar el semáforo: «Mi niña me decía que lo pusiera por la de gente que viene en agosto… Teníamos filas de gente esperando así que decidimos ponerlo para que la gente no entre en el comedor».

«A ver cómo funciona… Algunos se lo toman a cachondeo cuando les digo que está en rojo» José Luis Propietario del Mesón Baena

De momento la aceptación del semáforo del Mesón Baena está siendo bastante buena, aunque José Luis todavía no tiene claro si será algo que perdure en su negocio o no. «A ver cómo funciona… Algunos se lo toman a cachondeo cuando les digo que está en rojo y que no pueden pasar».

Y a los clientes que no lo entienden les pone un ejemplo: «Cuando vas a un parking y pone completo no entras. Esto es lo mismo». Explica que habitualmente está él solo en la barra, por lo que no puede tener a personas esperando y atender a la vez a todos los clientes. «Cuando ya no podemos atender a más pues lo ponemos en rojo y ya está», finaliza.