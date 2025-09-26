Balearia suspende la ruta de Motril a Tánger

La naviera Baleària ha decidido suspender su servicio regular entre el puerto de Motril y Tánger Med, la principal dársena del norte de África. Esta ... conexión, que se había convertido en estratégica para la ciudad motrileña tras la retirada de FRS durante la pandemia, había mostrado su crecimiento y cifras históricas tanto en transporte de pasajeros como de mercancías.

Desde su reapertura tras la crisis sanitaria, la línea se consolidó como un enlace clave para el transporte de productos industriales y textiles, con mercancías de marcas como Renault e Inditex. Durante los tres primeros meses de 2023, Baleària transportó 80.000 toneladas de mercancías en más de 3.000 camiones, cumpliendo con las expectativas de viajeros y transportistas.

En 2024, la compañía incorporó el ferry Denia Ciutat Creativa en sustitución del Volcán de Tauce. Con 150,4 metros de eslora, capacidad para 399 pasajeros y 1.850 metros lineales de carga rodada, el buque representó un refuerzo para mantener el ritmo de crecimiento de la ruta.

A pesar de estos buenos resultados, durante el verano de 2025 Baleària comenzó a restringir la venta de billetes para la ruta Motril-Tánger, eliminando trayectos de los fines de semana y limitando los viajes en agosto a solo nueve días de la primera quincena. La compañía justificó estas medidas por la necesidad de reforzar la ruta Algeciras-Tánger Med, cuya demanda de pasajeros aumenta significativamente durante la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Según el balance gubernamental de la OPE 2025, la conexión con Tánger Med experimentó un retroceso en comparación con años anteriores, mientras que otras rutas, como la de Nador, mostraron un crecimiento destacado.

El puerto de Motril ha mostrado en un comunicado su respeto a la decisión de Baleària y ya trabaja para encontrar un nuevo operador que mantenga la línea, que ha demostrado ser rentable y estratégica para el comercio y el transporte entre España y Marruecos.

Además, la reciente adquisición de Armas-Trasmediterránea por parte de Baleària ha llevado a la compañía a reestructurar sus rutas marítimas, siendo la conexión Motril-Tánger Med una de las más afectadas. A pesar de la suspensión de la línea, el puerto de Motril asegura que seguirá trabajando para garantizar que esta conexión estratégica continúe operando bajo otra naviera, en beneficio de los transportistas, viajeros y la economía local.

Los datos avalan la relevancia de esta conexión: desde diciembre de 2022, cuando comenzó la operación de la línea, hasta agosto de 2025, se han transportado 1.272.998 toneladas de mercancías y 48.837 unidades de transporte intermodal (UTIs). El crecimiento anual ha sido constante: de 10.886 toneladas en diciembre de 2022, se pasó a 444.449 toneladas en 2023 y 456.031 en 2024. En lo que va de 2025, ya se han contabilizado 361.632 toneladas.

En cuanto al transporte de camiones, la línea también ha registrado un aumento sostenido: 380 camiones en diciembre de 2022, 16.310 en 2023, 17.511 en 2024 y 14.636 hasta agosto de 2025. Estos datos reflejan el impacto económico y logístico de la conexión, y refuerzan la necesidad de mantenerla operativa con otro operador.

El puerto de Motril también enfrenta «tensiones» en relación con sus horarios de conexión marítima. La Delegación del Gobierno en Melilla solicitó recientemente modificar los horarios de los ferris de Almería para adaptarlos a Motril, lo que ha generado fricciones. La dársena granadina ha defendido mantener sus rotaciones actuales, especialmente durante los fines de semana, para no perjudicar a los usuarios de la línea melillense.