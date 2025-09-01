La Bahía de La Herradura acoge el domingo 7 de septiembre la emblemática Travesía a Nado 2025
La competición contará con dos distancias: 1.500 metros para adultos y 500 para infantiles
Ideal
Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:03
La bahía de La Herradura volverá a ser protagonista este verano al acoger, un año más, una de las pruebas más emblemáticas del calendario estival: la Travesía a Nado de La Herradura, incluida en el Circuito Provincial de Travesías a Nado 2025 que organiza la Diputación de Granada, en colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, la Tenencia de Alcaldía de La Herradura y la Asociación Amigos de La Herradura.
La prueba se celebrará este domingo, 7 de septiembre, y será la penúltima del circuito provincial, que recorre algunos de los parajes naturales más singulares de la provincia, entre embalses y playas.
La competición tendrá dos recorridos, adaptados a distintos niveles: 1.500 metros para adultos y 500 metros para la categoría infantil, con salida desde Cerro Gordo y meta situada en Peña Parda. Las actividades comenzarán a las 9:30 horas con la entrega de dorsales y concluirán, aproximadamente, a las 13:30 horas con la entrega de premios.
Los participantes competirán en siete categorías masculinas y femeninas a partir de los 8 años: Infantil, Junior, Sénior, Máster 30, Máster 40, Máster 50, Máster 60 y Absoluta. Además, se establece una categoría local para los nadadores de La Herradura y Almuñécar, con premios específicos.
El dispositivo logístico y de seguridad contará con la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil, garantizando la atención sanitaria y el buen desarrollo del evento.
En cuanto a los premios, se entregarán trofeos o medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como al participante de mayor edad que complete el recorrido y a los inscritos en la categoría de personas con discapacidad. También se reconocerá a los tres primeros clasificados locales en cada categoría.
Las inscripciones generales pueden formalizarse a través de la web oficial: www.travesiasdipgra.com. Para los nadadores locales, la inscripción se realizará de forma presencial en la Tenencia de Alcaldía de La Herradura o en el Estadio Municipal «Francisco Bonet» de Almuñécar. El coste por prueba es de 12 euros, siendo gratuita para los deportistas locales.
