El Ayuntamiento de Motril asegura que el obelisco no sufrió daños tras el incidente durante su traslado El concejal José Balderas confirma que el monumento se encuentra en proceso de restauración, con nuevos metacrilatos e iluminación LED

El Ayuntamiento de Motril ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tras el incidente ocurrido ayer durante el traslado del obelisco ubicado en la intersección de las calles Cuevas de Motril y José López Rubio, mientras se dirigía a su nueva ubicación en la rotonda del Camino de las Ventillas.

Según ha explicado el concejal de Gestión de Infrestructuras y Obras, José Balderas, el monumento «no ha sufrido ningún daño» y el suceso «no ha tenido consecuencias ni materiales ni personales».

Balderas explicó que, en el momento en que la pieza monumental estaba a punto de depositarse en el suelo, «hubo una desinterrupción momentánea en la grúa», lo que provocó que «el obelisco diera un golpe contra el suelo». Sin embargo, el edil insistió en que la estructura, de hierro fundido y un peso aproximado de 18 o 19 toneladas, «no presenta daños estructurales de ningún tipo».

«Queremos transmitir tranquilidad, no hubo problemas en las calles, ni con la maquinaria ni con el propio monumento. El obelisco está perfecto», subrayó Balderas, destacando la «profesionalidad y rapidez de reacción» de los técnicos municipales y operarios que intervinieron en el traslado.

El concejal explicó que el incidente pudo deberse a diversos factores técnicos, como «una ligera pérdida de tensión en una de las lingas o un exceso de peso al estar la grúa muy en punta». Aun así, aseguró que «son situaciones poco frecuentes, pero que pueden suceder en operaciones de esta magnitud».

En respuesta a las declaraciones del autor del obelisco, Abelardo Tramblin, quien ha criticado la planificación del traslado y ha presentado un recurso de reposición, Balderas mostró su respeto al artista y afirmó que el Ayuntamiento actuó conforme a la normativa.

«Al autor se le remitió toda la documentación y el proyecto completo, con su plan de seguridad. Entiendo y respeto su postura, pero el Ayuntamiento está jurídicamente respaldado para realizar este traslado».

En labores de mantenimiento

Respecto a qué va a pasar con el monumento, el edil explicó que el obelisco se encuentra actualmente en las instalaciones de la Plaza de Toros, donde se someterá a labores de mantenimiento y mejora.

Se prevé la sustitución de los paneles de metacrilato deteriorados y la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED.

«Nuestro objetivo es poner en valor el obelisco, que vuelva a lucir con su luz original y en un entorno más visible y digno, como es la entrada por el Camino de las Ventillas», señaló Balderas.

El concejal confirmó que la cimentación y anclaje en la nueva rotonda se ejecutarán durante la próxima semana, y reiteró que «no ha habido ningún daño en el monumento, que pronto podrá volver a ser admirado por todos los motrileños».

Además, adelantó que el Ayuntamiento trabaja en el diseño de un nuevo ornamento para la intersección donde se encontraba este monumento, «una alegoría de la antigua fuente que existía en ese espacio», que se podría apreciar en los próximos meses.