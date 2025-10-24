Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El obelisco caído tras el intento de traslado
El obelisco caído tras el intento de traslado Ideal

El Ayuntamiento de Motril asegura que el obelisco no sufrió daños tras el incidente durante su traslado

El concejal José Balderas confirma que el monumento se encuentra en proceso de restauración, con nuevos metacrilatos e iluminación LED

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:02

Comenta

El Ayuntamiento de Motril ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tras el incidente ocurrido ayer durante el traslado del obelisco ubicado en la intersección de las calles Cuevas de Motril y José López Rubio, mientras se dirigía a su nueva ubicación en la rotonda del Camino de las Ventillas.

Según ha explicado el concejal de Gestión de Infrestructuras y Obras, José Balderas, el monumento «no ha sufrido ningún daño» y el suceso «no ha tenido consecuencias ni materiales ni personales».

Balderas explicó que, en el momento en que la pieza monumental estaba a punto de depositarse en el suelo, «hubo una desinterrupción momentánea en la grúa», lo que provocó que «el obelisco diera un golpe contra el suelo». Sin embargo, el edil insistió en que la estructura, de hierro fundido y un peso aproximado de 18 o 19 toneladas, «no presenta daños estructurales de ningún tipo».

«Queremos transmitir tranquilidad, no hubo problemas en las calles, ni con la maquinaria ni con el propio monumento. El obelisco está perfecto», subrayó Balderas, destacando la «profesionalidad y rapidez de reacción» de los técnicos municipales y operarios que intervinieron en el traslado.

El concejal explicó que el incidente pudo deberse a diversos factores técnicos, como «una ligera pérdida de tensión en una de las lingas o un exceso de peso al estar la grúa muy en punta». Aun así, aseguró que «son situaciones poco frecuentes, pero que pueden suceder en operaciones de esta magnitud».

En respuesta a las declaraciones del autor del obelisco, Abelardo Tramblin, quien ha criticado la planificación del traslado y ha presentado un recurso de reposición, Balderas mostró su respeto al artista y afirmó que el Ayuntamiento actuó conforme a la normativa.

«Al autor se le remitió toda la documentación y el proyecto completo, con su plan de seguridad. Entiendo y respeto su postura, pero el Ayuntamiento está jurídicamente respaldado para realizar este traslado».

En labores de mantenimiento

Respecto a qué va a pasar con el monumento, el edil explicó que el obelisco se encuentra actualmente en las instalaciones de la Plaza de Toros, donde se someterá a labores de mantenimiento y mejora.

Se prevé la sustitución de los paneles de metacrilato deteriorados y la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED.

«Nuestro objetivo es poner en valor el obelisco, que vuelva a lucir con su luz original y en un entorno más visible y digno, como es la entrada por el Camino de las Ventillas», señaló Balderas.

El concejal confirmó que la cimentación y anclaje en la nueva rotonda se ejecutarán durante la próxima semana, y reiteró que «no ha habido ningún daño en el monumento, que pronto podrá volver a ser admirado por todos los motrileños».

Además, adelantó que el Ayuntamiento trabaja en el diseño de un nuevo ornamento para la intersección donde se encontraba este monumento, «una alegoría de la antigua fuente que existía en ese espacio», que se podría apreciar en los próximos meses.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  2. 2 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  3. 3

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  4. 4 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  5. 5

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  6. 6 La paga extra de Navidad para los pensionistas viene con sorpresa: hay cambio de fecha
  7. 7

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  8. 8 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  9. 9 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  10. 10 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Motril asegura que el obelisco no sufrió daños tras el incidente durante su traslado