Obras en la avenida de Salobreña

El Ayuntamiento de Motril acomete las obras de los contenedores soterrados de la avenida Salobreña

Estos trabajos llegan para adaptar los depósitos a un nuevo modelo de carga trasera que busca modernizar los contenedores soterrados y optimizar el servicio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:48

El teniente de alcalde encargado del área municipal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha visitado las obras de adecuación de los contenedores soterrados de ... la avenida Salobreña, dentro de los objetivos planteados en la primera fase del nuevo contrato de limpieza, con el objetivo de mejorar el sistema de recogida en esta arteria principal de la ciudad y modernizar los contenedores soterrados para optimizar el servicio.

