Playa de Castell de Ferro. IDEAL

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro alerta sobre la prohibición de la pesca de pulpos

Según la normativa, el incumplimiento puede conllevar multas significativas, además de la intervención de las autoridades competentes

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:24

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro ha emitido un comunicado en el que recuerda a la ciudadanía que la pesca de pulpos está terminantemente prohibida en el litoral del municipio.

La medida se enmarca dentro de lo establecido en el Decreto 305/2023, de 29 de agosto, que regula esta práctica y contempla sanciones económicas para aquellas personas que la lleven a cabo de manera ilegal. Según la normativa, el incumplimiento puede conllevar multas significativas, además de la intervención de las autoridades competentes.

Desde el consistorio se solicita la máxima colaboración y respeto hacia estas normas, cuyo objetivo es garantizar la protección de la fauna marina y la seguridad de todos los usuarios del mar. «Agradecemos la comprensión y el apoyo de vecinos y visitantes para preservar el entorno natural que todos disfrutamos», señala el comunicado.

