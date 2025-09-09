Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ayuntamiento de Almuñécar lleva a cabo un plan de choque de limpieza en los centros escolares

Además, la concejalía de Medio Ambiente invierte 446.000 euros y amplía dos horas más de limpieza diaria para garantizar centros en perfectas condiciones desde el primer día de clase

iDEAL

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:21

El Ayuntamiento de Almuñécar, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha puesto en marcha un plan de choque de limpieza en los centros escolares, con el objetivo de que los niños y niñas comiencen el curso en unas instalaciones seguras, higiénicas y perfectamente acondicionadas.

«Desde el pasado 25 de agosto hemos intensificado los trabajos de limpieza en los siete colegios de educación primaria y en las seis escuelas infantiles, tanto en el interior de los edificios como en los patios y pistas deportivas, utilizando maquinaria especializada para una limpieza a fondo» - ha explicado la concejal de Medio Ambiente, Lucía González.

El servicio, que cuenta con una plantilla de 26 profesionales, ha reforzado este año su cobertura con un esfuerzo presupuestario que alcanza los 446.882 euros, lo que ha permitido ampliar en dos horas diarias la limpieza de los centros de educación primaria durante todo el curso. «Este refuerzo nos permite atender de forma inmediata las incidencias que puedan producirse en horario escolar, asegurando que nuestros pequeños disfruten de espacios cuidados durante toda la jornada lectiva»- ha señalado la edil.

Los trabajos comenzaron en los colegios el 25 de agosto y se extendieron a las escuelas infantiles desde el día 28, incluyendo, además, un refuerzo especial en los patios de los centros Reina Sofía y La Carrera.

