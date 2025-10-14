Avanzan las obras en el barranco de El Pozuelo para evitar inundaciones

El barranco de El Pozuelo estará reforzado este invierno para prevenir posibles riesgos de inundación y dar más seguridad en la zona. La actuación, impulsada ... por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, incluye el recrecido del muro de contención en ambos márgenes del cauce y una limpieza integral del barranco, «muy afectado por la acumulación de áridos arrastrados desde el cerro», según cuentan desde el Ayuntamiento de Albuñol.

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, junto al concejal de Urbanismo, Rafael Gualda, ha explicado que esta intervención «responde a una demanda histórica del Ayuntamiento», ya que el barranco presentaba un alto nivel de ocupación, con el cauce prácticamente al mismo nivel que los muros. «Era una situación que generaba preocupación entre los vecinos, sobre todo en época de lluvias, porque existía el riesgo de desbordamiento hacia el núcleo urbano de El Pozuelo», ha señalado Sánchez.

Las obras contemplan el recrecido de los muros en unos 60 centímetros a cada lado, comenzando por el margen más próximo al pueblo, el que mayor inquietud generaba al Ayuntamiento. Además, se está realizando una limpieza exhaustiva del cauce, retirando el material acumulado y trasladándolo hasta el final de la Rambla de Albuñol.

«Con la limpieza del barranco y la elevación de los muros, el núcleo de El Pozuelo ganará en seguridad y tranquilidad, tanto para las viviendas como para las empresas situadas en la zona», ha subrayado la alcaldesa.

Desde el Ayuntamiento confían en que las obras estén concluidas antes de Navidad, una vez finalizados los trabajos de recrecido en ambos márgenes y la limpieza completa del cauce.