Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los operarios trabajan en la contrucción del muro. IDEAL

Avanzan las obras en el barranco de El Pozuelo para evitar inundaciones

La actuación incluye la limpieza del cauce y el recrecido de los muros para proteger al núcleo urbano y a las empresas de la zona

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 22:31

Comenta

El barranco de El Pozuelo estará reforzado este invierno para prevenir posibles riesgos de inundación y dar más seguridad en la zona. La actuación, impulsada ... por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, incluye el recrecido del muro de contención en ambos márgenes del cauce y una limpieza integral del barranco, «muy afectado por la acumulación de áridos arrastrados desde el cerro», según cuentan desde el Ayuntamiento de Albuñol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  4. 4

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  5. 5 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  6. 6

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  7. 7 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  8. 8

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  9. 9 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  10. 10

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Avanzan las obras en el barranco de El Pozuelo para evitar inundaciones

Avanzan las obras en el barranco de El Pozuelo para evitar inundaciones