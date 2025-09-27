La Autoridad Portuaria de Motril celebra su 20º aniversario con una gala

Representantes institucionales de distintas administraciones de la provincia se disponen a soplar las velas de la tarta del 20º aniversario de la AutoridadPortuaria.

Encarna Ximénez de Cisneros Sábado, 27 de septiembre 2025

No nos confundamos aunque ambos lleven el nombre de Motril por bandera. Una cosa es el puerto, que lleva más de un siglo, y otra, la institución: la Autoridad Portuaria, que ha cumplido su vigésimo aniversario. Y lo hizo con una gala institucional que reunió a representantes de todos los ámbitos y en la que se hizo un repaso de estas dos décadas de crecimiento, modernización y compromiso con el desarrollo económico y logístico de la Costa Tropical.

De ello se habló en las distintas intervenciones, que abrió el actual presidente, José García Fuentes, destacando algunos de los principales proyectos en marcha, que consolidan al puerto de Motril como el tercero más importante de Andalucía y que ya recibe a más de cien mil personas que llegan en cruceros para visitarnos.

Fue él quien dio la bienvenida a los invitados, en una jornada en la que la voz empresarial también tuvo su papel, con el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, y el de AECOST, Javier Rubiño, que se felicitaron por los logros conseguidos, el impacto en la economía local y no se olvidaron de reivindicaciones históricas como la llegada del tren.

Y es que, como dijo la alcaldesa, Luisa García Chamorro, el puerto «es una magnífica oportunidad para lanzar esta ciudad», algo en lo que cuentan con el apoyo de la Diputación, como dejó claro en sus palabras el vicepresidente Nicolás Navarro.

Posteriormente, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, se dirigió a los asistentes reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo portuario y logístico en la provincia de Granada, y la disposición a encaminar los «frentes que aún quedan», a los que también se refirió el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que esbozó algunas de las fechas importantes de estos veinte años en los que, afirmó, «hemos demostrado una apuesta decidida por el crecimiento del puerto».

Hubo proyecciones, dedicatorias de quienes no pudieron acudir, caso de Gustavo Santana, presidente de Puertos de España, y la presidenta de MedCruise, Theodora Riga, que pusieron en valor el posicionamiento internacional alcanzado por Motril como destino logístico y turístico.

Y hubo un precioso «cumpleaños feliz» a cargo del grupo Melaza, que ya había interpretado otros temas para animar la gala, en la que tuvieron su protagonismo el equipo directivo y el personal de la Autoridad Portuaria, reflejando el carácter colectivo de este aniversario. También acudieron personas muy vinculadas, como Francisco Lorenzo, director de la Terminal Marítima de Granada, quien continúa el legado de su padre, Antonio Lorenzo, figura clave en la transformación del puerto; Francisco Álvarez de la Chica, presidente de la Autoridad Portuaria entre 2014 y 2019 –se recordó igualmente a otro de los máximos responsables, Ángel Díaz Sol–; el actual director del puerto, Vicente Tovar; Ignacio López, presidente de la Cofradía de Pescadores de Motril; Antonio Sabio, gerente de la empresa de transporte; David Iglesias, representante de Transgranada; Néstor Ortigoza, de la empresa López Guillén; Moisés Gámez, director del Hotel Elba; Roberto García Abarral, gerente de Marina Motril; y Julio Carlos de la Rosa, director del Aula del Mar de la Universidad de Granada, entre otros.

Entre los asistentes, la senadora Eva Martín; el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla; la vicepresidenta de la Diputación de Granada, Marta Nievas; el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero Jiménez; el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez; y el comandante naval de Almería-Granada, Ángel Gamboa Herráiz.

Asimismo, se contó con la presencia del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco Javier Arteaga; el comandante del Escuadrón de Vigilancia Aérea 9, Miguel Castro Arjona, quien participó –me contaron– en su último acto oficial antes de su próximo destino en Armilla. Por supuesto, no faltaron el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Granados; el delegado de Fomento de la Junta en Granada, Antonio Ayllón; y el administrador de Aduanas, Carlos García Martín. Y estaban el director de IDEAL, Quico Chirino, y Eduardo Peralta, ahora responsable del Aula de Cultura, así como gran parte del equipo de esta casa; y entre los colaboradores del acto, José Antonio Carmona, Marina González y Evaristo Romero, de Caja Rural; Miguel Álvarez, de Telefónica, y por Granada Premium, Jorge García Faciabén, Manuel Troya, Javier Buendía y Miguel Ángel Álvarez.

Todos brindamos por un puerto que ha sabido consolidarse en el panorama nacional e internacional, manteniendo su esencia y con ganas de crecer más aún.