«Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
La atleta granadina Laura Bueno ha sido testigo de lo sucedido y así lo ha mostrado en sus redes sociales
C. L.
Viernes, 22 de agosto 2025, 15:35
Un avistamiento bastante peculiar en el mediodía de este viernes. Un delfín 'surfeando' las olas de la Costa Tropical. Ha sucedido en la playa de Torrenueva, a escasos 20 metros de la orilla.
La atleta granadina Laura Bueno ha sido testigo de lo sucedido y así lo ha mostrado en sus redes sociales. «En estos momentos en #Torrenueva, bañistas y paseantes acabamos de ser testigos de un hecho poco habitual: un delfín a 20 metros de la orilla. El avistamiento generó asombro y emoción entre los presentes. ¡Qué maravilla!», ha escrito en su perfil de la red social X.
