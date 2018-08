Arranca el barco depuradora que limpiará la playa de Salobreña JAVIER MARTÍN Absorberá la suciedad del vertido que aparece en la playa y podrá dar servicio en otros puntos de la Costa Tropical si así lo solicitan R. ALCÁNTARA MOTRIL Domingo, 5 agosto 2018, 04:24

Lo prometido es deuda. Hoy mismo comenzará a funcionar el barco contratado por la Mancomunidad de la Costa Tropical y financiado por la Diputación para limpiar la mancha de suciedad que lleva apareciendo desde hace días en Salobreña. Esta misma semana, en rueda de prensa, se anunciaba que se iban a adoptar medidas para luchar contra este vertido, mientras se encuentra el origen del mismo y se toma una solución definitiva. El objetivo es tranquilizar a bañistas y visitantes de que pueden disfrutar tranquilamente de la playa en unas fechas en las que los municipios de la Costa se juegan mucho. La puesta en marcha del barco costará 12.000 euros que corren a cargo de la Diputación de Granada.

Los responsables de las administraciones local y autonómica ya habían dejado claro que a pesar de la suciedad, el agua estaba en perfecto estado para el baño. Sin embargo, a nadie se le escapaba que el hecho de que aparezca esta capa densa de mugre en la superficie del mar hace que no sea agradable darse un chapuzón. Por este motivo, y conscientes de que dar con el origen del problema va a llevar algo de tiempo, se optó por intensificar la limpieza. Una cuadrilla de trabajadores se encarga de quitar los residuos que llegan a la orilla, mientras que este barco absorberá el vertido cuando aparezca.

El presidente de la Mancomunidad de la Costa, Sergio García, explicó que el barco no se utilizará exclusivamente en Salobreña. Recorrerá el litoral desde este municipio hasta Motril, pero además estará disponible a requerimiento. Es decir, que si en otro punto de la Costa necesitan el servicio, irá a prestarlo.

Se suma a otros barcos que ya estaban funcionando en las playas de otros municipios, aunque García aclara que se trata de servicios distintos, ya que el que se ha puesto en Salobreña no sólo elimina los restos de suciedad que hay en la superficie, sino que absorbe el vertido.

De esta manera todo el litoral granadino estará cubierto por servicios de limpieza que harán que las playas de la Costa Tropical sean aún más agradables para los visitantes. Los barcos, además de la suciedad, también eliminan las medusas a su paso, unos visitantes que también han traído de cabeza a los municipios costeros este verano.

Un mes funcionando

Por el momento, está contratado durante un mes. Confían que en este tiempo puedan dar con el origen de la capa de suciedad que aparece en la playa y ofrecer una solución definitiva.

Desde las administraciones insisten en tranquilizar a los bañistas y evitar el alarmismo. Reiteran que el agua está en perfecto estado, porque así lo demuestran los análisis. De hecho, ayer mismo la bandera verde ondeaba en Salobreña.

Eso sí, no ocultan su preocupación por conocer cuál puede ser el origen de esta suciedad que ha provocado quejas de los vecinos del municipio que han visto como este año la mancha, que ya se había visto otros veranos, es más densa y aparece de forma más recurrente.

Por el momento, están trabajando para descartar opciones. Se ha comprobado ya que no hay ningún problema en el sistema de depuración, tanto a través de los sistemas de control, como de forma presencial. Tampoco se trata de un escape de ningún barco que esté atracado en el puerto de Motril, algo que han comprobado gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria.

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, dejó claro esta semana que van a trabajar de forma incansable hasta dar con los responsables de este vertido, que señaló que no sólo afecta a su municipio, sino también a otros de la Costa. Indicó que si alguien está manipulando algún colector, tendrá que hacer frente a las consecuencias. Tampoco se descarta que la procedencia de esta suciedad pueda estar incluso en alguna localidad de otra provincia. Afirman que no tienen muchas pistas, o al menos no quieren darlas a conocer hasta que no haya datos definitivos.

Están pendientes de que un barco de la Junta tome muestras del vertido para comprobar de qué está compuesto. Creen que de esta forma sería más fácil conocer el origen. Mientras tanto, las labores de limpieza serán clave para que los bañistas sigan disfrutando, como todos los veranos, de los encantos de Salobreña y del resto del litoral granadino.