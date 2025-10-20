La Armada Española se suma a la conmemoración del 463 aniversario del Naufragio de 25 galeras en La Herradura El naufragio tuvo lugar el 19 de octubre de 1562 cuando buscaban refugio de un terrible temporal las 28 galeras de la armada

El acantilado que mira al mar en la Punta de la Mona, de nombre El Fogarín, justo donde se abre la Bahía de La Herradura, ha sido escenario de los actos conmemorativos del 463 Aniversario del hundimiento de la Armada Española el 19 de octubre de 1562.

El acto, presidido por el alcalde de Almuñécar La Herradura, Juan José Ruiz Joya, ha contado con la presencia del comandante Naval de Almería, Ángel Gamboa, a bordo de la Patrullera de la Armada Tagomago, junto a la Guardia Civil del Mar y otras embarcaciones que se han querido sumar a la conmemoración.

Para el alcalde ha sido «un honor que por primera vez participe la Armada Española y el comandante Gamboa, en un evento que realizamos cada año como homenaje y recuerdo a los más de 5.000 navegantes que perecieron ahogados en nuestra bahía durante esa terrible tormenta».

Desde el mar se ha llevado a cabo el homenaje a los caídos lanzando una corona de flores, a la que se han sumado centenares de claveles que han quedado flotando en las aguas de la bahía en una mañana cálida y serena, que nada tiene que parecerse a la que vivieron las embarcaciones de la Armada Española ese fatídico día.

Recordemos que el naufragio tuvo lugar el 19 de octubre de 1562 cuando buscaban refugio de un terrible temporal las 28 galeras de la armada comandada por el capitán general de las galeras de España, Juan de Mendoza y Carrillo. Aguardando viento favorable para desplazarse a África y dado que el puerto de Málaga se hallaba muy expuesto al oleaje del este, Mendoza ordenó que la flota se desplazara a la bahía de La Herradura en un intento de hallar resguardo. Remando, las galeras llegaron a la bahía, pero una vez echadas las anclas al levante de la bahía, en la Punta de la Mona, se levantó fuerte viento del sudoeste, que empujó las galeras contra los riscos y contra la playa, haciendo chocar unas embarcaciones con otras.Durante el naufragio se hundieron veinticinco naves y murieron cerca de 5000 personas. 12 eran galeras de España, 6 del Reino de Nápoles, y 10 de capitanes genoveses. Se hallaban más de 7000 personas embarcadas, de las que 5000 fueron dadas por muertas o desaparecidas.