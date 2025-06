Aparece una medusa gigante en Torrenueva Costa

MJ Arrebola Granada Miércoles, 18 de junio 2025, 15:47 Comenta Compartir

Los bañistas de la playa de Torrenueva Costa se han llevado una gran sorpresa cuando han visto una medusa de grandes dimensiones varada en la orilla.

Según especialistas del Aula del Mar, se trata de un ejemplar de 'Rhizostoma luteum'. Su presencia es completamente normal en nuestras aguas y no representa ningún peligro para las personas. «Es una de las medusas más grandes de nuestro litoral y verla en el agua puede ser un verdadero espectáculo», explican los expertos. A pesar de su apariencia voluminosa, la 'Rhizostoma luteum' no es peligrosa ni agresiva, y su presencia no debe alarmar a los vecinos.

Su picadura puede resultar urticante pero no peligrosa. No se deben tocar y mucho menos sacar del agua porque no son un grave peligro para la salud humana, enfatizan. Además se ven bastante bien y no suelen aparecer en grupos.

Este tipo de medusa suele aparecer de forma esporádica en la zona y, según los biólogos marinos, forma parte del ecosistema habitual del Mar de Alborán. Desde el Aula del Mar insisten en que no hay motivo de preocupación: «No tiene mayor relevancia, simplemente es parte de la vida marina que convive con nosotros«.