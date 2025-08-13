Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña Los expertos recomiendan lavar la picadura con agua del mar y no dulce

Uno de los mayores temores cuando llega el verano para muchos bañistas es llegar a la playa y encontrarse el mar lleno de medusas. Su presencia hace que muchos no se atrevan a poner un pie en el agua por miedo a sus irritantes picaduras. Si la medusa es de gran tamaño, el susto es aún mayor.

Eso es lo que ha ocurrido este miércoles en la costa granadina. Una medusa de grandes dimensiones ha visitado a los bañistas de Salobreña sobre la una y media del mediodía. Uno de los bañistas ha compartido las imágenes en su cuenta de X (@IZAN092). Relata que la ha visto en la playa de la Charca: «Se acercó a la orilla estuvo unos minutos y se volvió a alejar». Asegura que medía «aproximadamente unos 150 cm de largo» y presentaba «tentáculos morados muy oscuros y cabeza muy ancha».

¿Qué hacer si te pica una medusa? «Primera enseñanza: nunca eches agua dulce porque favorecerás que los restos del animal que queden en la piel liberen más líquido urticante. Lava la zona con agua marina y, si ves algún tentáculo, intenta quitarlo. Lo ideal es hacerlo con unas pinzas, pero si no tienes a mano puedes usar un plástico (una tarjeta de crédito, por ejemplo).

Segunda enseñanza: nunca frotes o rasques la herida, ni con toallas ni con las manos, porque empeorará. Desinfecta las lesiones con un antiséptico tipo Betadine. Si duele o pica se pueden tomar antihistamínicos orales o un antiinflamatorio», explica la doctora Lucía Galán, conocida en redes sociales como 'Lucía, mi pediatra'.

