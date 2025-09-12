Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar El Seprona no puede intervenir al no ser una especie protegida

MJ Arrebola Granada Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:19

Un inesperado invitado está causando sensación esta semana en las playas del municipio granadino de Torrenueva Costa. Se trata de un flamenco que, al parecer, se ha desorientado y lleva ya dos días caminando por el litoral. Fuentes del Ayuntamiento confirman a IDEAL que el animal apareció el pasado jueves en la playa de Acapulco y en la mañana de este viernes ha sido avistado en la zona del Peñón.

De acuerdo con el Ayuntamiento, se ha informado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la presencia del flamenco, pero el grupo no puede intervenir al no ser una especie protegida ni estar herida. Desde el Seprona defienden que el modelo de actuación es dejar que el pájaro «salga volando por sí mismo cuando haya descansado». Eso sí, destacan que es importante que no se le acerque la gente.

Así, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en sus redes sociales recordando esta máxima a los bañistas. «Por favor, no se acerquen al flamenco que ha aparecido en la playa. Se han avisado ya a los servicios operativos. Se ruega que no se acerquen al animal ni lo alimenten, para evitar posibles contagios y enfermedades», explican.

Al parecer, este mismo animal habría sido visto hace unos días por las playas de Nerja.