Aparece en Almuñécar una carabela portuguesa, una de las medusas más peligrosas

IDEAL Miércoles, 26 de marzo 2025, 18:50 Comenta Compartir

Un vecino de Almuñécar, en la costa de Granada, ha encontrado una hidromedusa de la especie carabela portuguesa, conocida por el alto potencial tóxico de su veneno, en la orilla de la playa de San Cristóbal, donde no ha causado daños. De pequeño tamaño y potente color azul, su descubrimiento ha llamado la atención al ser propia de otros hábitat distintos al mediterráneo.

De menos de diez centímetros en el lado más grande, el vecino no ha podido distinguirla fácilmente hasta acercarse y no ha llegado a intentar tocarla, según han detallado a Europa Press fuentes conocedoras del hallazgo, que no es el primero de este tipo en la Costa Tropical en fechas recientes.

Su aparición cerca del rompeolas del mar puede tener que ver con la entrada del viento de levante este miércoles, el primer día sin oleaje y con el sol luciendo en Almuñécar tras el tren de borrascas de las últimas semanas, en tanto ha podido llegar desde el Atlántico con las corrientes marítimas.

La Physalia physalis, su nombre científico, está considerada como una de las especies de invertebrados marinos más peligrosas para el hombre.