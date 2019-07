Motrileños y visitantes se plantan contra la prohibición de aparcar en la arena «Es una injusticia porque es tierra firme donde no se ponen sombrillas», se quejan los usuarios de la playa de Poniente LAURA UBAGO Motril Viernes, 26 julio 2019, 10:37

Unos 200 vecinos de Motril y visitantes se han movilizado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento contra la prohibición de Costas de aparcar en la arena. Concejales y representantes de asociaciones sociales han conformado el grueso de este movimiento social que inició José Ramón Illescas, un motrileño al que le dio pena su playa, tras recorrerla el 19 de julio y verla desértica.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, indica que Costas «ha echado por alto el verano» de la playa motrileña y que han sido totalmente «inflexibles» cuando le han pedido que se pueda instalar un aparcamiento en esta zona «degradada de la playa».

Durante la concentración se han seguido recogiendo firmas, y ya van unas 10.000, según los organizadores de la movilización.

«Es una injusticia total. ¿Por qué no se puede aparcar en esa zona que no es playa porque allí nadie pone su sombrilla?», se pregunta Antonia, usuaria de la playa que ya no sabe dónde aparcar cuando visita Poniente. Muchos de los allí presentes han manifestado que cambiarán la playa de Motril por la de Salobreña o Torrenueva para huir de este veto.

José Ramón Illescas, organizador de la movilización, señaló que ahora dará un paso atrás para que sean los políticos los que busquen una solución junto a Costas y «apoyados por todos los motrileños».