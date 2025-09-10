Anuncian cortes en la autovía A-7 dos días después del cambio de tráfico en la A-44

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado un nuevo corte de circulación en la autovía A-7 sentido Almería, a la altura de ... los túneles de Madroño y Acebuchal, debido a las obras de modernización y mejora que se están llevando a cabo en varias infraestructuras de la provincia.

Este nuevo corte se suma al de la autovía A-44 que permanece cerrada al tráfico desde ayer hasta el próximo 19 de diciembre en el tramo comprendido entre Ízbor y Vélez de Benaudalla por las obras de emergencia en el viaducto de Rules. El corte, que afecta a los kilómetros 167 a 175 de la autovía, responde a la necesidad de reforzar la estructura del puente y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía.

El cierre en la A-7 se producirá desde las 12.00 horas del 11 de septiembre hasta las 13.00 horas del 30 de octubre, afectando al tráfico en el tramo comprendido entre los kilómetros 872 y 868. Para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de usuarios, el tráfico se desviará por los pasos de mediana, de modo que la circulación en sentido Málaga pasará a ser bidireccional en este punto.

La medida también implicará el cierre de la salida sentido Almería del enlace 869. Así, los conductores que se dirijan a las localidades de Castillo de Baños y La Mamola deberán realizar un cambio de sentido en el enlace 855.

Los vehículos ligeros podrán optar por la N-340A a través del enlace 873 como alternativa de acceso a estas localidades. Según ha informado el Ministerio, durante todo el periodo de obras se dispondrá de cartelería específica de señalización, diseñada para guiar de forma clara a los usuarios hacia los diferentes desvíos.

Ante el corte, el municipio más afectado es Polopos-La Mamola. El alcalde Matías González explica a Ideal que: «La situación es complicada y entiendo perfectamente el malestar de los vecinos. La salida de nuestro municipio no debería verse afectada, pero nos obligan a salir por la salida de Pozuelo, y eso genera retrasos y molestias. Genera malestar, sobre todo a vecinos, cooperativas y almacenes, que ahora tienen que transportar todo más lejos».

Según detalla el primer edil, los vehículos que vienen desde Almería podrían usar la salida cercana al núcleo, pero como el desvío se hace unos 200 metros antes, los vecinos de Polopos-La Mamola se ven obligados a dar un rodeo. «Ahora tenemos que ir hasta el Castillo de Ferro y volver, o salir por la Rábita, y eso lógicamente causa incomodidad».

Modernización de los túneles

Este corte forma parte de las actuaciones de mejora y modernización que se están desarrollando en los túneles de Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño, con el objetivo de dotarlos del equipamiento de seguridad exigido por la normativa europea.

La intervención cuenta con un presupuesto de 16,26 millones de euros, financiados con cargo a los fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) formalizó el contrato de estas obras.

En el túnel de Acebuchal se habilitarán zonas de mediana para el paso antes de cada una de las bocas, se implantarán estaciones de aforo antes de la boca de entrada de ambos tubos, y se construirá una galería de conexión entre los dos tubos del túnel como vía de evacuación para peatones, entre otras actuaciones.

En el túnel de Madroño también se contemplan pasos de mediana y una salida de emergencia, una nueva red de hidrantes, un sistema de ventilación mecánica, un sistema informático de extracción de humos, la actualización de la señalización y puestos de emergencia. Se incluyen además mejoras en la señalización variable con objeto de facilitar la operatividad y la gestión ordinaria y de emergencias del túnel, que se deberá equipar con cámaras interiores de circuito cerrado de televisión (CCTV) y sistema de detección automática de incidentes (DAI). Se han proyectado tratamientos frente a las filtraciones.