Amenazan por teléfono a negocios de la Costa de Granada con cortarles la luz para estafarlos

Verano de 2025. Un calor abrasador. Clientes que buscan el oasis de la mesa de chiringuito a la sombra o del aire acondicionado del bar. ... La cerveza bien fresquita, los espetos, las risas. En el otro lado, camareros y cocineros que no dan abasto, anotaciones de comandas, prisas, la cuenta. Justo al mediodía, en el pico de esta situación de estrés, suena el teléfono. «Te llamamos de tu compañía eléctrica por el impago de un recibo. Vamos a cortaros la luz en media hora si no lo abonáis». El dueño del negocio hace una rápida valoración. ¿Pagar 2.000 euros ya o arriesgarse a un corte de luz que espantaría a la clientela y por el que perdería todo el género guardado en neveras y congeladores? Hace la transferencia sin saber que ha perdido el dinero; los que le llamaron eran estafadores. Es el timo que afecta este verano a negocios de hostelería en la Costa de Granada, la zona de mayor afluencia.

La Guardia Civil ha recibido en torno a ocho denuncias por este tema. Tal y como explican los investigadores del Equipo Arroba (@), especializados en esta problemática, los autores buscan locales que estén concurridos y llaman en horas puntas. Como suele ocurrir en estos casos, resultan muy convincentes al teléfono y tratan de ganarse la confianza del interlocutor en tiempo récord. La llamada suele producirse sobre las 15.00 o 16.00 horas. El que está al otro lado del teléfono dice ser de la compañía eléctrica. Avisa de que hay una factura sin pagar y, por lo tanto, cortarán el suministro eléctrico en 15 o 20 minutos.

Como solución, la falsa empresa propone realizar una transferencia para evitarlo. Los dueños, nerviosos y asustados, siguen las instrucciones. Les proporcionan un número de cuenta y, sin darle muchas vueltas, les hacen llegar el dinero. Las cantidades estafadas oscilan desde los 2.000 a los 5.000 euros aproximadamente. Para más inri, en dos casos muy recientes se ha producido una doble estafa. Al poco tiempo de realizar la primera transferencia, los negocios reciben una segunda llamada en la que les aseguran que el dinero no ha llegado. Los que han vuelto a caer en la trampa han perdido más dinero.

La Guardia Civil hace un llamamiento a los negocios de hostelería para que estén atentos y, sobre todo, desconfíen. Debemos llamar al número oficial de nuestra compañía eléctrica y verificar la información. Otra vía de comprobación es a través de los pagos domiciliados, comparando el número de cuenta que nos han dado por teléfono con el número al que normalmente pagamos los recibos, que será diferente. Además, el primero pertenecerá a un particular. Por último, las empresas suelen ofrecer la posibilidad de comprobar de forma online y en las aplicaciones móviles si estamos al día del pago de facturas.