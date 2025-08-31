Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de un chiringuito de la Costa de Granada este verano. Javier Martín

Amenazan por teléfono a negocios de la Costa de Granada con cortarles la luz para estafarlos

La Guardia Civil ha recibido hasta ocho denuncias de locales que han desembolsado de 2.000 a 5.000 euros tras una falsa llamada

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:32

Verano de 2025. Un calor abrasador. Clientes que buscan el oasis de la mesa de chiringuito a la sombra o del aire acondicionado del bar. ... La cerveza bien fresquita, los espetos, las risas. En el otro lado, camareros y cocineros que no dan abasto, anotaciones de comandas, prisas, la cuenta. Justo al mediodía, en el pico de esta situación de estrés, suena el teléfono. «Te llamamos de tu compañía eléctrica por el impago de un recibo. Vamos a cortaros la luz en media hora si no lo abonáis». El dueño del negocio hace una rápida valoración. ¿Pagar 2.000 euros ya o arriesgarse a un corte de luz que espantaría a la clientela y por el que perdería todo el género guardado en neveras y congeladores? Hace la transferencia sin saber que ha perdido el dinero; los que le llamaron eran estafadores. Es el timo que afecta este verano a negocios de hostelería en la Costa de Granada, la zona de mayor afluencia.

