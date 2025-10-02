Almuñécar saca a licitación el Plan de Asfaltado 2025 Con un presupuesto de 900.000 euros, contempla 14 actuaciones en 32.293 m² durante cinco meses

El Ayuntamiento de Almuñécar ha sacado a licitación el Plan de Reposición y Mejora de Vías Públicas 2025, una operación integral que renovará 14 calles y avenidas del municipio, con un alcance de 32.293 m² y un presupuesto total de 900.000 euros (IVA incluido).

El alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha mostrado su satisfacción al poder poner en marcha una intervención que contempla considerables mejoras en diferentes puntos del municipio, facilitando el acceso a vecinos y visitantes a las zonas seleccionadas para esta importante actuación, que tiene un plazo de ejecución de cinco meses desde el acta de replanteo. «Este plan sale hoy a licitación y es una realidad: 900.000 euros para tener calles más seguras, cómodas y modernas, con una planificación rigurosa y soluciones duraderas. Lo prometimos y lo cumplimos. Vamos a actuar donde más falta hace, mejorando la movilidad diaria de miles de vecinos y la imagen de nuestra ciudad» –ha subrayado Ruiz Joya.

Por su parte, el concejal de Mantenimiento y Obras Públicas, Francisco Rodríguez, ha añadido que «se ha diseñado una ejecución por fases, con señalización y desvíos coordinados con la Policía Local para minimizar molestias y mantener accesos a viviendas, comercios y garajes. Si fuera necesario para reducir afecciones, contemplamos trabajos nocturnos. El objetivo es claro: agilidad, seguridad y calidad de obra, con control de registros, drenajes y una señalización horizontal renovada al finalizar cada tajo».

Como conclusión, Ruiz Joya ha señalado que «con este Plan de Asfaltado avanzamos hacia una renovación histórica de nuestra red viaria, elevando la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad urbana de nuestros barrios y ejes principales.

ZONAS DE ACTUACIÓN:

Ronda de los Holandeses, calle Serrano, calle Lirios, calle Alhambra, calle Raqueta –cruce Hotel Best Alcázar-, aparcamiento de Marina del Este, bajada a China Gorda, avenida del Mediterráneo, avenida Mar de Plata, camino de Río Seco, avenida Juan Carlos I, calle Príncipe de Asturias, camino Pino Velilla y calle La Romántica.

Para concluir, cabe destacar que, antes de iniciar cada actuación, desde el Ayuntamiento se comunicará el calendario y los cortes puntuales con la antelación debida, señalizando y habilitando rutas alternativas, en su caso, garantizando itinerarios peatonales y el acceso a garajes, siempre que sea posible.

