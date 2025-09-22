Almuñécar reúne a 300 personas en la marcha solidaria 'Caminando por la Memoria' con motivo del Día Mundial del Alzheimer Una cita, organizada por AFAVIDA, cuyo objetivo es visibilizar la enfermedad, apoyar a las familias y recaudar fondos para programas de atención y prevención

Ideal Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:36

Almuñécar volvió a mostrar su cara más solidaria este domingo 21 de septiembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, con la celebración de la Marcha Solidaria «Caminando por la Memoria», organizada por AFAVIDA con la colaboración del Ayuntamiento sexitano y el Club de Atletismo Sexitano. La cita reunió a 300 participantes que recorrieron las calles de la ciudad bajo el lema «Igualando derechos», con el objetivo de sensibilizar sobre el Alzheimer y recaudar fondos destinados a programas que mejoran la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad y de sus familias.

La elección de la fecha no fue casual. Cada 21 de septiembre, instituciones y asociaciones de todo el mundo unen esfuerzos para visibilizar el impacto del Alzheimer, considerada la principal causa de demencia y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a más de 50 millones de personas en todo el planeta.

La marcha, con salida y llegada en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», completó un recorrido de unos 3 kilómetros, pasando por enclaves como el Paseo del Altillo o la calle Guadix, hasta regresar al estadio, donde esperaba un desayuno saludable con frutas tropicales de la zona, entre ellas mangos y chirimoyas. Posteriormente, se celebró un sorteo de regalos entre los dorsales participantes, que habían podido adquirirse en distintos puntos de la ciudad y también mediante donativo vía Bizum.

La concejal de Servicios Sociales, Mª Carmen Reinoso, y el concejal de Deportes, Luis Aragón, acompañaron a la presidenta de AFAVIDA, Ana Mª Guerrero, y a la vicepresidenta, Concepción Evangelista, durante la jornada. Reinoso destacó la implicación municipal en esta causa, subrayando que «desde la concejalía de Servicios Sociales nos unimos a las demandas de AFAVIDA porque somos un municipio solidario con las personas y familias que padecen la enfermedad del Alzheimer. Apoyamos la gran labor que realiza esta asociación en Almuñécar y siempre nos sentiremos muy afortunados por contar con unos servicios excepcionales tanto para los enfermos como para sus familiares».

En esta línea, Luis Aragón puso en valor la alta participación y la importancia de unir deporte y solidaridad, «la marcha ha demostrado una vez más que el deporte es una herramienta fundamental para concienciar y movilizar a la ciudadanía».

Por su parte, AFAVIDA agradeció públicamente la colaboración del Ayuntamiento, del Club de Atletismo Sexitano y de las empresas locales que han hecho posible esta nueva edición de la marcha solidaria.

