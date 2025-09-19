Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita anterior a las obras del gran eje de Almuñécar Ideal

Almuñécar retoma las obras del 'Gran Eje Verde' tras la pausa estival

Los trabajos se reanudarán este próximo lunes, tras haber estado paralizados durante el verano por las restricciones de la DGT en los tramos de mayor afluencia turística de la N-340

Ideal

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:48

El concejal de Obras Públicas y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Rodríguez, ha anunciado la reanudación, este próximo lunes, de los trabajos del proyecto denominado Gran Eje Verde, que contempla la remodelación y embellecimiento de las cuatro rotondas de acceso a la ciudad en la carretera nacional N-340.

Rodríguez ha recordado que las labores de construcción tuvieron que detenerse durante los meses de verano, debido a las limitaciones horarias impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT), con el fin de garantizar la fluidez de la circulación en plena temporada turística, y ha celebrado que ya puedan retomarse.

En este sentido, ha afirmado que «estamos muy contentos por volver a poner en marcha esta iniciativa, que viene financiada con el Plan de Sostenibilidad Turística, y esperamos poder anunciar muy pronto su finalización».

El edil ha explicado, además, que los avances son visibles en distintos puntos, indicando que «ya podemos ver por nuestra localidad dónde están estocadas ciertas piezas de las que irán situadas en la propia rotonda y, muy pronto, esto será toda una realidad».

El Gran Eje Verde supone la transformación de cuatro glorietas estratégicas: la del Capricho–Los Pinos, la de La Paloma junto a Carbonell, la de los Bomberos y la de Costa Banana junto al cuartel de la Guardia Civil. El proyecto, con un presupuesto de 250.000 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almuñécar y financiado con fondos europeos Next Generation, incluye la demolición de elementos sobrantes, la adecuación de arriates, la colocación de vegetación, nueva iluminación y la instalación de figuras ornamentales relacionadas con la identidad local, como frutas tropicales y rótulos con el nombre de «Almuñécar» y «Costa Tropical».

El responsable municipal ha recordado que se trata de «un compromiso adquirido con los ciudadanos, porque un municipio turístico como Almuñécar debe ofrecer una imagen a la altura de lo que se merece, empezando por las principales entradas a la ciudad».

Para concluir, Francisco Rodríguez ha concluido destacando que, «con la reanudación de las obras, el Ayuntamiento espera culminar en los próximos meses una actuación que cambiará la fisonomía de las entradas al municipio y reforzará la imagen de modernidad, sostenibilidad y atractivo turístico de Almuñécar».

