Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Todos los premiados posan sobre el escenario del Parque ElMajuelo tras la gala de entrega de las distinciones turísticas sexitanas.

Ver 47 fotos
Todos los premiados posan sobre el escenario del Parque ElMajuelo tras la gala de entrega de las distinciones turísticas sexitanas. Javier Martín

Almuñécar reconoce a sus protagonistas del turismo en una gala en El Majuelo

Los Premios Turismo de Almuñécar-La Herradura destacan la labor de la Hermandad de la Virgen de la Antigua y ocho profesionales

M. J. Arrebola

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:44

Almuñécar celebró anoche la entrega de los Premios Turismo de Almuñécar-La Herradura 2025, en una emotiva gala en el Parque El Majuelo, un emblemático ... espacio que combina jardines subtropicales y restos arqueológicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  2. 2 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  3. 3 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  5. 5

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  6. 6 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  7. 7

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  8. 8 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»
  9. 9

    «Ser el primero de etnia gitana en llegar a la Bolsa es abrir la puerta»
  10. 10 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almuñécar reconoce a sus protagonistas del turismo en una gala en El Majuelo