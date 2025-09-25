Almuñécar reconoce a sus protagonistas del turismo en una gala en El Majuelo

Almuñécar celebró anoche la entrega de los Premios Turismo de Almuñécar-La Herradura 2025, en una emotiva gala en el Parque El Majuelo, un emblemático ... espacio que combina jardines subtropicales y restos arqueológicos.

La ceremonia se enmarcó en la conmemoración del Día Mundial del Turismo, para resaltar la riqueza cultural, histórica y natural del municipio reconociendo la labor de ocho profesionales que mantienen viva la tradición del municipio sexitano.

La gala, guiada por la presentadora Verónica Callejón y el periodista Javier Yáñez, comenzaba con el sonido de la guitarra española, la flauta travesera, voces flamencas acompañadas del taconeo del bailaor granadino Agustín Barajas, una actuación muy aplaudida por un público entre el que se encontraba una gran representación del tejido turístico de Almuñécar, además de la secretaria general de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía en Granada, María de Nova Pozuelo, y el equipo de gobierno.

La concejala de Turismo, Beatriz González Orce, enfatizó el carácter humano de estos reconocimientos, recordando que el turismo se construye con personas que ponen pasión, profesionalidad y cariño en lo que hacen. «Detrás de cada dato siempre hay una historia y detrás de cada historia siempre hay una persona que ama a nuestro pueblo como a vosotros», recalcó.

En su intervención, el alcalde, Juan José Ruiz Joya, destacó la importancia de estos galardones para reconocer la labor silenciosa y constante de quienes contribuyen a la calidad de la experiencia turística y a la proyección de la localidad como destino de excelencia. «En cada uno de vosotros, Almuñécar-La Herradura se reconoce y se proyecta. Porque cada gesto profesional, cada sonrisa, cada corrección a tiempo, cada aprendizaje, nos coloca un paso por delante».

Los premiados

Entre los galardonados, la Hermandad del Santísimo y Nuestra Señora de la Antigua Coronada fue reconocida por su labor devocional, cultural y organizativa, considerada un motor de cohesión social y de proyección turística que atrae cada año a miles de visitantes. Además, los premios distinguieron a ocho profesionales locales en distintos ámbitos.

Manuel Mateos Ebardo, por su Finca del Café, un referente de innovación agrícola y atractivo turístico. Esther Pretel Castillo, gobernanta de Bahía Hoteles, por su excelencia en la hostelería. Joana Rosa Gutiérrez, de Modas Joana, por promover el comercio local y la identidad sexitana. Luis Torres Morente, de Hotel Los Fenicios y Peña Parda Bay, por consolidar establecimientos emblemáticos y mantener la tradición familiar en la hostelería. Francisco Pretel Romera, del Restaurante Francisco II, por su dedicación a la cocina tradicional y su papel como punto de encuentro para vecinos y turistas. Alberto Castillo Sáez, del Restaurante Alternativo, por su creatividad y frescura en la gastronomía local. Y a Francisco Muñoz Jiménez, del Bar Santamaría, por mantener la tradición y autenticidad de un bar histórico en el paseo marítimo.

Los galardonados fueron recogiendo sus estatuillas, una réplica de la escultura en honor a los fenicios que preside el sexitano paseo marítimo del Altillo.

«Esta noche renovamos un pacto: el de seguir construyendo un destino excelente con alma. Un destino que albergue proyectos transformadores y, a la vez, cuide de lo esencial», clausuró la ceremonia Ruiz Joya.