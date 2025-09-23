Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Almuñécar se prepara para acoger la XXXVI Prueba de Fondo «Trópico Europa» el próximo 28 de septiembre

La cita, integrada en el 38º Gran Premio de Fondo «Universo Lorca», reunirá a corredores de toda la provincia en un recorrido de 10 kilómetros entre la Vega de Río Verde y los paseos marítimos sexitanos

Ideal

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:24

La XXXVI Prueba de Fondo «Trópico Europa» volverá a situar a Almuñécar en el epicentro del atletismo provincial este domingo 28 de septiembre. La localidad sexitana será escenario de una de las 17 citas del 38º Gran Premio de Fondo «Universo Lorca», consolidado como uno de los circuitos de fondo más importantes de Andalucía.

El evento, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, contará con salida y meta en el Estadio Municipal «Francisco Bonet». Los participantes recorrerán un total de 10 kilómetros en un trazado único que combina la belleza rural de la Vega de Río Verde, entre plantaciones de chirimoyos, con un espectacular itinerario urbano que discurre por los principales paseos marítimos del municipio: El Altillo, La Caletilla, San Cristóbal y Puerta del Mar.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la prueba ya están disponibles a través de la web oficial del circuito: www.gpfgranada.es. Además, los corredores empadronados en Almuñécar y La Herradura podrán realizar su inscripción de manera gratuita en la oficina del Área Municipal de Deportes, situada en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», hasta el 26 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  3. 3 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  7. 7 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  8. 8 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  9. 9

    Cumbre histórica de los alcaldes de Granada por la capitalidad cultural europea
  10. 10 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almuñécar se prepara para acoger la XXXVI Prueba de Fondo «Trópico Europa» el próximo 28 de septiembre

Almuñécar se prepara para acoger la XXXVI Prueba de Fondo «Trópico Europa» el próximo 28 de septiembre