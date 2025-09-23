Almuñécar se prepara para acoger la XXXVI Prueba de Fondo «Trópico Europa» el próximo 28 de septiembre La cita, integrada en el 38º Gran Premio de Fondo «Universo Lorca», reunirá a corredores de toda la provincia en un recorrido de 10 kilómetros entre la Vega de Río Verde y los paseos marítimos sexitanos

La XXXVI Prueba de Fondo «Trópico Europa» volverá a situar a Almuñécar en el epicentro del atletismo provincial este domingo 28 de septiembre. La localidad sexitana será escenario de una de las 17 citas del 38º Gran Premio de Fondo «Universo Lorca», consolidado como uno de los circuitos de fondo más importantes de Andalucía.

El evento, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, contará con salida y meta en el Estadio Municipal «Francisco Bonet». Los participantes recorrerán un total de 10 kilómetros en un trazado único que combina la belleza rural de la Vega de Río Verde, entre plantaciones de chirimoyos, con un espectacular itinerario urbano que discurre por los principales paseos marítimos del municipio: El Altillo, La Caletilla, San Cristóbal y Puerta del Mar.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la prueba ya están disponibles a través de la web oficial del circuito: www.gpfgranada.es. Además, los corredores empadronados en Almuñécar y La Herradura podrán realizar su inscripción de manera gratuita en la oficina del Área Municipal de Deportes, situada en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», hasta el 26 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

