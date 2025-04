Almuñécar otorga 200 euros en ayuda al alquiler a sus habitantes ente 16 y 40 años

Ideal Miércoles, 23 de abril 2025, 14:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado la convocatoria de subvenciones de ayudas al alquiler para jóvenes de entre 16 y 40 años que cubrirá hasta el 75% del coste de su alquiler, con un máximo de 200 euros mensuales.

La partida presupuestaria está dotada con 300.000 euros y las subvenciones se adjudicarán por orden de llegada en el registro de solicitudes.

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha explicado que «esta medida responde directamente a la creciente preocupación del equipo de gobierno sexitano por las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes en el acceso a una vivienda digna, un derecho fundamental que, en nuestro municipio, se ve agravado por las características propias de los municipios turísticos como el nuestro».

El primer edil sexitano ha indicado que, tras la aprobación de las bases, el pasado mes de febrero, «ahora hemos aprobado el acuerdo en la Junta Local de Gobierno y los interesados tendrán 10 hábiles para solicitar las ayudas, desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los próximos días, que también lo anunciaremos».

Ruiz Joya ha señalado que «hemos decidido actuar y ser parte de la solución». A través de esta iniciativa, que ya está operativa, «los jóvenes de nuestro municipio tendrán acceso a una ayuda que cubrirá hasta el 75% del coste de su alquiler, con un máximo de 200 euros al mes, es decir, 2.400 euros al año».

Igualmente, ha manifestado que «hoy es un día para estar felices, porque volvemos a dar cumplimiento de nuestros compromisos electorales que adquirimos con los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales».

El primer edil sexitano ha recordado el compromiso que el equipo de gobierno de Almuñécar, en alianza con la Diputación de Granada, ha adquirido con el futuro de los jóvenes. «Este esfuerzo no es aislado. Se suma a la futura construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler, una licencia de obras que ya está solicitada y se encuentra en trámite para la concesión, en la parcela del P4 entre el parque infantil y Las Góndolas. Queremos que los jóvenes de Almuñécar y La Herradura no solo se queden en nuestro municipio, sino que también puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida, con la estabilidad que supone tener acceso a una vivienda asequible».

Por su parte, el concejal de Juventud, Francisco Rodríguez, ha señalado que «el acceso a la vivienda es un reto particularmente grave para los jóvenes de entre 16 y 40 años, quienes muchas veces no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir el coste de un alquiler».

«Este problema es aún más pronunciado en municipios turísticos, donde la oferta de viviendas de larga duración se reduce significativamente frente al aumento de alojamientos turísticos. Desde el Ayuntamiento de Almuñécar, somos conscientes de esta realidad y no estamos dispuestos a mirar hacia otro lado», ha apuntado Rodríguez.

Los beneficiarios de esta ayuda deberán tener entre 16 y 40 años, ser arrendatarios de una vivienda en el término municipal de Almuñécar o en La Herradura, estar empadronados en esa vivienda, no recibir otras subvenciones por el mismo concepto, no tener relación de parentesco con la persona arrendadora, no poseer una vivienda en propiedad y hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda pública como con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Almuñécar.

El responsable de las políticas juveniles ha asegurado que «desde el Ayuntamiento de Almuñécar, seguimos trabajando con convicción en la creación de políticas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Esta ayuda es solo el primer paso de muchos, y seguiremos destinando recursos importantes para asegurar que nuestra juventud tenga un futuro próspero en su propio municipio».

