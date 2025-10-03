Almuñécar obtiene más de cinco millones de los fondos FEDER para proyectos estratégicos de ciudad Las inversiones incluyen 1,2 millones de euros para la Senda del Litoral; 1,2 millones de euros un Centro de Día en Sénior Tropical; nuevas pasarelas de accesibilidad en playas y más de 1,7 millones de euros para un Centro de Excelencia e Innovación de la Fruta Tropical

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha informado que el municipio ha resultado beneficiario de más de cinco millones de euros a través de la línea EDIL (fondos FEDER), tramitada por la Diputación de Granada. Estos recursos permitirán impulsar actuaciones clave para la transformación urbana, la inclusión social, la accesibilidad y la diversificación económica del municipio.

Entre las inversiones previstas destacan: la Senda del Litoral, con 1.200.000 euros, para avanzar en un itinerario peatonal y ciclista continuo, seguro y paisajístico que conecte el frente marítimo y potencie la movilidad sostenible; el Centro de Día en Senior Tropical, con 1.200.000 euros, para crear un servicio de atención diurna de proximidad que mejore la calidad de vida de las personas mayores y sus familias; para accesibilidad en playas, con la instalación de pasarelas y elementos de apoyo para garantizar un acceso universal y cómodo a las zonas de baño; y un Centro de Excelencia e Innovación de la Fruta Tropical, con más de 1.700.000 euros para posicionar a Almuñécar y La Herradura como referente internacional en conocimiento, innovación, formación y transferencia tecnológica vinculada a los cultivos subtropicales.

El alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha subrayado que este paquete de inversiones «consolidará el proyecto de ciudad, haciéndola más conectada, más amable y con una economía más fuerte y diversa». Al mismo tiempo ha agradecido «el trabajo de Diputación de Granada en la tramitación de esta convocatoria EDIL, que permitirá dar pasos firmes en infraestructuras prioritarias».

Estas ayudas se han tramitado en cooperación con la Diputación de Granada, siguiendo el mismo procedimiento aplicado al resto de municipios de la provincia. De forma paralela, el Ayuntamiento presentó directamente —como administración local— proyectos por importe de 15 millones de euros a otras líneas de financiación europea, que en esta fase no han obtenido recursos.

El regidor ha querido trasladar con claridad que los proyectos no financiados con fondos europeos «se ejecutarán igualmente, acudiendo a recursos propios municipales, trabajando para captar otras subvenciones y, si fuera necesario, formalizando la adquisición de un préstamo en condiciones favorables».

Entre estas actuaciones se encuentran el Parque de las Aguas, la nueva estación de autobuses, el Parque Neurodivergente, peatonalización de la avenida Costa del Sol y entorno de la Carrera, apeadero de autobuses de La Herradura y renovación del Parque El Majuelo, según comunican en una nota de prensa.

En palabras de Ruiz Joya: «Nuestro compromiso es inequívoco: 'Todos los proyectos estratégicos saldrán adelante. Los financiados con EDIL comienzan su tramitación inmediata; los restantes contarán con financiación municipal complementaria, nuevas convocatorias y, llegado el caso, financiación externa. No vamos a parar'».

