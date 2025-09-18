Almuñécar invita a los mayores a participar en las actividades especiales del mes de octubre Las inscripciones y recogida de invitaciones estarán disponibles desde el 22 de septiembre en el Centro de Servicios Sociales, el Centro de Participación Activa de Mayores y el Centro Cívico de La Herradura

Ideal Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:54 Comenta Compartir

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y la concejal de Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso, han presentado el programa de actividades que se desarrollará en octubre, con motivo de la celebración del «Mes del Mayor», y que reúne propuestas culturales, formativas, de salud y de convivencia, dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promover su participación activa y reforzar el apoyo municipal a un colectivo que representa ya el 17,5 % de la población sexitana.

María del Carmen Reinoso ha subrayado que «un año más, desde nuestra concejalía elaboramos una programación que pone de manifiesto el firme compromiso del Ayuntamiento con nuestros mayores, quienes ha aportado tanto a nuestra sociedad y quienes requieren y merecen nuestro apoyo constante».

A este respecto, la edil ha señalado que «no se trata solo de organizar encuentros lúdicos, sino de garantizar su bienestar en todos los sentidos, como salud física y emocional, seguridad, inclusión digital, vida social activa, autonomía personal y respeto a la dignidad de cada persona mayor, y para ello, ponemos a su disposición recursos, espacios, transporte y la colaboración de entidades sanitarias y sociales para que nadie quede fuera».

Por su parte, Juan José Ruiz Joya ha señalado que «los mayores constituyen una parte esencial de la comunidad, son portadores de experiencia, memoria y valores que deben cuidarse, y nuestro deber es garantizar que disfruten de cultura, de seguridad, de compañía, de formación y de servicios adaptados a sus necesidades. Así, con este programa y con proyectos como el nuevo Centro de Día, reafirmamos que atender a nuestros mayores es una prioridad de nuestra gestión municipal».

Programa del «Mes del Mayor»:

El Mes del Mayor arranca el 1 de octubre con una jornada de puertas abiertas en los museos y espacios patrimoniales de la ciudad, entre ellos, el Castillo de San Miguel, la Cueva de los Siete Palacios, el Castillo de La Herradura y el parque Loro Sexi. Ese mismo día se celebrará también el Plan Mayor de Seguridad en la Casa de la Cultura, impartido por la Guardia Civil.

El 2 de octubre tendrá lugar en La Herradura el taller de empoderamiento y buena vida, que se desarrollará todos los jueves hasta diciembre, y también ese día se celebrará un encuentro de convivencia en las viviendas de mayores, con eucaristía y una merienda popular.

La programación cultural incluye el Concierto Especial Día del Mayor, previsto para el 4 de octubre en la Casa de la Cultura, que ofrecerá un viaje musical desde el cine mudo hasta el siglo XXI. El día 8 de octubre se rendirá homenaje a los mayores con un almuerzo en Venta Luciano, acompañado de música en directo y actividades festivas.

El programa continúa con el inicio de la campaña «Por un millón de pasos» el 22 de octubre, mientras que los días 28 y 29 se celebrarán talleres de Nuevas Tecnologías en Almuñécar y La Herradura, en colaboración con la asociación DYAR. Finalmente, el Plan Mayor de Seguridad se repetirá en La Herradura el 27 de octubre.

Las inscripciones y recogida de invitaciones estarán disponibles desde el 22 de septiembre en el Centro de Servicios Sociales, el Centro de Participación Activa de Mayores y el Centro Cívico de La Herradura.

Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento de Almuñécar avanza también en la apertura del nuevo Centro de Día para personas mayores dependientes, ubicado en los bajos del edificio Plaza Mayor, en la Avenida Fenicia. El proyecto, financiado con una subvención de la Junta de Andalucía de más de 400.000 euros, cuenta con capacidad para 45 usuarios y una superficie de 645 metros cuadrados.

Las obras, ya finalizadas, han supuesto una inversión de más de 430.000 euros y en la actualidad se encuentra en fase de equipamiento y adjudicación de la gestión.

Temas

cultura

Almuñécar