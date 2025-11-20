Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Almuñécar inaugura su primer Centro de Día para Mayores Municipal

Ruiz Joya ha subrayado que estas instalaciones «marcan un antes y un después en la atención pública a nuestros mayores»

Ideal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:52

Comenta

Almuñécar ha inaugurado este miércoles su primer Centro de Día para Mayores, un recurso largamente esperado que se ha convertido en uno de los compromisos ... más importantes cumplidos por el actual equipo de gobierno con las familias sexitanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  2. 2 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almuñécar inaugura su primer Centro de Día para Mayores Municipal

Almuñécar inaugura su primer Centro de Día para Mayores Municipal