Almuñécar inaugura su primer Centro de Día para Mayores Municipal

Almuñécar ha inaugurado este miércoles su primer Centro de Día para Mayores, un recurso largamente esperado que se ha convertido en uno de los compromisos ... más importantes cumplidos por el actual equipo de gobierno con las familias sexitanas.

El alcalde del municipio, Juan José Ruiz Joya, acompañado por la concejala de Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz Arca; acompañados por la totalidad del equipo de Gobierno, ha inaugurado oficialmente este nuevo recurso público, en un acto celebrado en la plaza del Acueducto y que ha reunido a mayores, familias y entidades sociales.

Al acto también han asistido el jefe del Servicio de Valoración de la Dependencia en Granada, Antonio Manuel Ortiz Fernández; y los responsables de EDIA Social, José Alberto Macarro Alfonso y María José Domínguez Limón; el representante de Caja Rural en Almuñécar, Rafael Burgos Anguita; la coordinadora de Servicios Sociales, Nieves Aragón Najarro; el arquitecto técnico del proyecto, José Carlos Castro; Elena Morales Laborias, representante del Área Sur de Granada, y miembros de otras asociaciones, entidades y recursos de Almuñécar.

Ruiz Joya ha expresado la emoción de poner en marcha un servicio que responde a una necesidad real de muchas familias del municipio, destacando que «este centro no es solo un edificio, es un acto de justicia con quienes nos lo han dado todo». El regidor ha afirmado que «nuestros mayores son la memoria viva de Almuñécar, las manos que levantaron nuestros barrios, trabajaron en el campo, en el mar y en el comercio, y sostienen hoy a muchas familias», subrayando que el Ayuntamiento «cumple la palabra dada y convierte en realidad un compromiso construido junto a los vecinos».

De igual modo, ha defendido que el nuevo recurso nace con una vocación profundamente humana, señalando que «este centro está pensado para cuidar: para ofrecer compañía, atención especializada, cariño y dignidad» y ha añadido que «muchas familias necesitan apoyo para conciliar y saber que sus seres queridos están bien atendidos, en buenas manos y en un espacio donde haya vida, actividad, conversación y afecto».

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso, ha afirmado que «hoy se abren las puertas de un Centro de Día de Mayores moderno, con una ubicación excepcional, totalmente equipado, donde se han cuidado todos los detalles y que tiene todo preparado para que los mayores con atención profesional puedan sentirse como en casa, acompañados, respetados y queridos».

Asimismo, Reinoso ha mostrado «gran emoción y alegría», reconociendo el trabajo realizado «por todos los técnicos y técnicas municipales, los profesionales de Servicios Sociales».

La delegada territorial de Inclusión Social, Matilde Ortiz, ha señalado «el honor que supone inaugurar un centro de estas características, que se incorpora a todos los servicios públicos que disfrutan los mayores de Almuñécar y que da respuesta a un compromiso político y social», al tiempo que ha agradecido a Ruiz Joya y Reinoso su esfuerzo por convertirlo una realidad. «Cuando existe voluntad, gestión y compromiso, las subvenciones llegan» –ha asegurado, destacando «la importancia del trabajo interinstitucional y el compromiso del Gobierno andaluz para continuar logrando avances en la mejora de la calidad de vida de este importante sector social».

Concretamente, el proyecto ha contado con una inversión total superior a los 550.000 euros, de los cuales 430.000 han sido financiados a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía de los Fondos Europeos para la recuperación y la Resiliencia, Next Generation, y el resto ha sido financiado mediante fondos municipales y la subvención para equipamiento de Caja Rural de Granada.

La gestión del centro correrá a cargo de la empresa adjudicataria EDIA Social, que aplicará el modelo de Atención Centrada en la Persona.

Tras las intervenciones institucionales, se ha procedido a la bendición del centro por parte del párroco de Almuñécar, don Juan Antonio Arcos Segura, al descubrimiento de placa, a la tradicional foto de familia y a una visita guiada por las distintas áreas del centro, ubicado en los bajos del edificio de Carbonell, permitiendo a los asistentes recorrer los espacios de fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, áreas sanitarias, comedor, zona lúdica y salas de convivencia. Este momento también ha permitido admirar las imágenes que adornan las paredes del centro, inspiradas en distintos enclaves del municipio y que han sido donadas por el fotógrafo local Leo Cervilla. El acto ha finalizado con un ágape compartido en la plaza.

Cabe mencionar que las familias interesadas en conocer el funcionamiento del nuevo servicio podrán participar en las jornadas de puertas abiertas que se celebrarán del 24 de noviembre al 4 de diciembre, previa cita en el teléfono 623 580 342.