Almuñécar inaugura la Liga Andaluza de Veteranas de Balonmano bajo el lema «Ni una menos», con motivo del 25N

El Pabellón Municipal «Antonio Marina» de Almuñécar acogerá el próximo sábado, 22 de noviembre, la primera y segunda jornada de la Liga Andaluza de Veteranas ... de Balonmano, una cita que se celebra bajo el lema «Ni una menos» y que se enmarca dentro de la programación municipal con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.

El evento ha sido presentado por los ediles de Deportes y de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón y María del Carmen Reinoso, respectivamente, junto al vicepresidente del Balonmano Almuñécar, Miguel Jiménez Corral, y las portavoces del Club de Balonmano Veteranas Granada, Carmen Arellano y Cecilia Castillo.

Una cita que cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Balonmano, por tercer año consecutivo —previamente, la competición se había venido desarrollando durante tres ediciones de forma no federada, con el respaldo del Ayuntamiento de Almuñécar y del Club Balonmano Almuñécar— y que reunirá a cinco equipos de veteranas procedentes de distintos puntos de Andalucía: Balonmano Veteranas Granada, Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol, CD ASAB Sevilla, Veteranas GTS BM Ciudad de Algeciras y Towanda Balonmano Veteranas Almería. La jornada se desarrollará de 15:30 a 21:00 horas y se espera la participación de alrededor de 300 personas entre jugadoras, familiares y aficionados.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, ha destacado la importancia de esta cita para el municipio. «Almuñécar vuelve a ser sede de una gran jornada deportiva y social. Es un orgullo acoger las dos primeras jornadas de esta liga y apoyar a unas deportistas que son ejemplo de constancia y compromiso. Además, hacerlo bajo el lema 'Ni una menos' refuerza el mensaje que el deporte también puede ser una herramienta para la igualdad y la sensibilización».

Por su parte, la concejal de Igualdad y Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso, ha subrayado la relevancia del evento en el marco del 25N, y ha destacado que «desde el Ayuntamiento queremos agradecer que la Liga Andaluza de Veteranas de Balonmano se sume un año más a esta causa. Contra la violencia de género tenemos que posicionarnos en todos los ámbitos de la sociedad. Iniciativas como esta nos recuerdan que el deporte puede y debe ser un espacio para la unión, la igualdad y el respeto.»

El vicepresidente del Club Balonmano Almuñécar, Miguel Jiménez, agradeció la colaboración institucional y ha señalado que «es un placer volver a recibir a estas jugadoras de distintos clubes, muchas de ellas ya amigas de otras ediciones. Siempre es un orgullo acogerlas en Almuñécar.»

Desde el Club de Balonmano Veteranas Granada, Carmen Arellano y Cecilia Castillo valoraron la implicación del municipio y el espíritu de la competición. «Somos mujeres, deportistas y luchadoras. Esta liga no sólo nos permite seguir disfrutando del balonmano, sino también lanzar un mensaje de unión y en torno al 25 de noviembre», señaló Arellano.

Por otro lado, Cecilia Castillo ha asegurado que «siempre es un placer iniciar la temporada en Almuñécar», lugar en el que residen ambas jugadoras, y ha añadido que gracias a la colaboración entre instituciones es posible que un año más se inicie esta competición en la localidad sexitana.