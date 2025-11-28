Almuñécar impulsa una misión empresarial juvenil a Marrakech en busca de nuevas oportunidades de negocio

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Rodríguez, ha dado a conocer una nueva iniciativa municipal destinada a reforzar los lazos entre los ... jóvenes emprendedores sexitanos y el tejido empresarial de Marruecos, promoviendo nuevas oportunidades de negocio y colaboración.

El edil ha subrayado que este proyecto supone una evolución natural en el apoyo que el Ayuntamiento de Almuñécar viene ofreciendo a la formación y al empleo juvenil, destacando que esta iniciativa «es un pasito más allá del Ayuntamiento en su compromiso con la juventud y el empleo, que se suma a todas las propuestas de formación que se imparten durante el año», refiriendo que la meta es abrir horizontes y favorecer experiencias reales en mercados internacionales.

Asimismo, Rodríguez ha explicado que la propuesta cuenta con el respaldo de la empresa BNI Granada Sur, una organización especializada en networking y promotora de encuentros empresariales tanto a nivel nacional como internacional.

De este modo, entre los días 11 y 14 de diciembre, un grupo de jóvenes empresarios de Almuñécar viajará a Marrakech para participar en actividades, foros y seminarios orientados a establecer contactos con profesionales locales. Esta edición centrará su trabajo en sectores tan diversos como la agricultura, la construcción, la tecnología, las energías renovables, la gastronomía y la belleza, con el objetivo de detectar sinergias y posibles vías de colaboración.

Para concluir, el responsable del área de Juventud ha informado de que aquellos jóvenes empresarios sexitanos con edades comprendidas entre los 25 y 40 años pueden solicitar su participación a través del formulario disponible en los canales oficiales municipales y que el plazo permanecerá abierto hasta el domingo 30 de noviembre.