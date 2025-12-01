Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almuñécar y La Herradura logran 40 medallas en la III Liga Andaluza 2025 de Kenpo

La competición, celebrada en la localidad sexitana, reunió a deportistas de Málaga, Granada y Jaén, desde las categorías prebenjamín hasta cadete

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:43

El Pabellón Municipal de Deportes 'Antonio Marina' de Almuñécar se convirtió en el epicentro del kenpo andaluz con la celebración de la III Liga Andaluza ... 2025 de Kenpo, una cita que reunió a competidores de toda Andalucía desde las categorías prebenjamín hasta cadete. El evento volvió a situar a Almuñécar y La Herradura como referentes provinciales en esta disciplina, con una participación especialmente destacada de los deportistas locales. Para muchos de ellos, esta fue su primera experiencia en competición, una oportunidad única para demostrar su talento y entusiasmo por las artes marciales.

