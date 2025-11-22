Almuñécar y La Herradura se convierten este otoño en «Destino Recomendado» de Destinia

El Patronato de Turismo de Almuñécar ha puesto en marcha una ambiciosa acción promocional junto a la agencia de viajes online Destinia, que durante el ... mes de noviembre y diciembre situará a Almuñécar y La Herradura como «Destino Recomendado», tanto en los principales soportes digitales del portal como en una potente campaña radiofónica a nivel nacional.

La iniciativa forma parte de la estrategia de promoción en temporadas medias impulsada por la concejalía de Turismo y persigue consolidar el posicionamiento del municipio como destino preferente durante los doce meses, bajo el lema «Tu destino de sol todo el año».

Durante varias semanas, millones de usuarios conocerán la oferta turística de Almuñécar y La Herradura a través de acciones combinadas en radio convencional y en el entorno digital de Destinia.com., mediante la emisión de cuñas promocionales y menciones específicas en algunos de los programas más escuchados de COPE, Cadena 100 y Rock FM, alcanzando una cobertura nacional con gran impacto en franjas de máxima audiencia.

De forma paralela, la presencia del destino se refuerza en el entorno digital con una completa campaña online de co-marketing en la web Destinia.com, que contempla una landing page exclusiva del destino, el envío de una newsletter a más de 500.000 usuarios registrados, banners internos y publicaciones patrocinadas en Instagram, Facebook y Twitter/X, junto a una presencia destacada en la página principal del portal de viajes.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha subrayado la importancia de seguir apostando por acciones de promoción de alto impacto nacional, señalando que «formar parte de la red de destinos recomendados de Destinia supone situar a Almuñécar y La Herradura entre los lugares preferentes del mercado turístico español, con una imagen moderna, competitiva y asociada a los valores de calidad, sostenibilidad y hospitalidad que definen a nuestro municipio».

Por su parte, la concejala de Turismo, Beatriz González Orce, ha destacado que «esta acción representa un paso más dentro del plan de promoción anual del Patronato, centrado en este caso, en las temporadas medias, donde buscamos mantener la visibilidad del destino y estimular las reservas en los meses de otoño, con una campaña de gran alcance y un mensaje claro: que Almuñécar y La Herradura es un destino donde el sol, la gastronomía tropical, el mar y la cultura se disfrutan todo el año».

La campaña se articula en torno a los cinco grandes atributos identitarios del destino: su clima privilegiado, sus playas, la gastronomía tropical, la amplia oferta de actividades náuticas y deportivas, junto con el legado patrimonial y cultural que lo diferencia. Todos ellos aparecen reflejados en las creatividades y contenidos de la campaña, diseñada para proyectar una imagen fresca, vital y atractiva que invita a descubrir Almuñécar y La Herradura durante todo el año.