Almuñécar y La Herradura acogen el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Cadete Masculino 'Torneo Antonio River'

Almuñécar y La Herradura se preparan para vivir un fin de semana lleno de balonmano de alto nivel con la celebración del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Cadete Masculino«Torneo Antonio Rivera», que se disputará los próximos días 4 y 5 de octubre en el Pabellón Municipal de Deportes «Antonio Marina» y en el Pabellón de La Herradura. La cita está organizada por la Federación Andaluza de Balonmano (FABM), cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, la Fundación Unicaja y la Junta de Andalucía.

La competición reunirá a las selecciones cadetes masculinas de Córdoba, Jaén, Málaga, Granada, Almería, Huelva, Sevilla y Cádiz, que lucharán por alzarse con el título de campeón de Andalucía.

La cuenta atrás comienza este sábado 4 de octubre, cuando arrancarán los cuartos de final a partir de las 10:30 horas, disputándose los encuentros de manera simultánea en los pabellones de Almuñécar y La Herradura. A esa hora, Córdoba se enfrentará a Jaén en La Herradura, mientras que Málaga y Granada jugarán en Almuñécar. Posteriormente, a las 12:15 horas, se disputarán los partidos entre Almería y Huelva en La Herradura y Sevilla contra Cádiz en Almuñécar.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, se celebrarán las semifinales en el pabellón de Almuñécar. Asimismo, en La Herradura se jugarán el mismo sábado los encuentros correspondientes al quinto y octavo puesto, con el primer partido a las 17:00 horas y el segundo a las 19:00 horas.

El domingo, 5 de octubre, se definirán las posiciones finales, comenzando a las 10:00 horas con el partido por el séptimo y octavo puesto y a las 11:30 horas con el encuentro por el quinto y sexto puesto, ambos en el Pabellón de La Herradura. Al mismo tiempo, a las 10:30 horas en Almuñécar se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto, mientras que la gran final tendrá lugar en el pabellón de Almuñécar a las 12:30 horas.

Este torneo no solo será una oportunidad para disfrutar del mejor balonmano cadete de Andalucía, sino también para promover la práctica deportiva entre los jóvenes y fomentar valores como el trabajo en equipo, la superación personal y la deportividad.