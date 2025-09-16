Almuñécar se convierte en epicentro del turismo andaluz con los 79 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino La Junta destina 220 millones para transformar el turismo con más de 1.900 actuaciones en 365 municipios con un modelo basado en la calidad, la innovación y la sostenibilidad

El acto estuvo presidido por el consejero Arturo Bernal y el alcalde anfitrión, Juanjo Ruiz Joya.

MJ Arrebola Granada Martes, 16 de septiembre 2025, 12:41

Almuñécar ha sido el lugar elegido por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para presentar los 79 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, un programa que moviliza más de 220 millones de euros en inversión, con la participación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

El acto, repleto de alcaldes, concejales, representantes de diputaciones provinciales y profesionales del sector, estuvo presidido por el consejero Arturo Bernal y el alcalde anfitrión, Juanjo Ruiz Joya. «Hace casi tres mil años, unos valientes navegantes fenicios llegaron a esta misma costa en busca de un lugar donde fundar su futuro. Hoy, tres mil años después, no somos navegantes, sino arquitectos del mañana. Es un inmenso honor para Almuñécar y La Herradura ser la casa de este encuentro donde comenzamos a dibujar el futuro del turismo andaluz».

El alcalde quiso subrayar el compromiso de su municipio con un modelo turístico innovador y sostenible. En este sentido, destacó el Plan de Sostenibilidad Turística de Almuñécar-La Herradura, dotado con más de 2,5 millones de euros. Destacó el Parque Azul de Vida Submarina, un proyecto que busca crear un espacio pionero en el Mediterráneo, a 200 metros de la costa, con un arrecife artificial que regenerará el ecosistema marino y servirá de reclamo turístico y educativo.

«No solo será un arrecife lleno de vida, será también un museo submarino con 140 piezas que recrearán nuestra historia milenaria. Queremos que bucear aquí sea como viajar en el tiempo: descubrir una fábrica de salazones fenicia, un barco hundido, una arcada romana… Una experiencia única que unirá cultura, turismo y sostenibilidad».

El consejero Arturo Bernal recordó que los 79 planes presentados se despliegan en 365 municipios andaluces y suponen 1.900 actuaciones concretas, que van desde la digitalización de destinos hasta la regeneración de espacios naturales.

«Hablamos de una inversión de 220 millones de euros que beneficiará directamente al 60% de la población andaluza. Andalucía está demostrando que la sostenibilidad no es un eslogan ni un folleto, es nuestra hoja de ruta compartida. Y Europa ya nos mira como un referente en esta materia», afirmó Bernal.

El consejero incidió en la importancia del turismo como motor económico. Solo en 2024, la actividad turística generó 30.000 millones de euros de ingresos y 500.000 empleos, con una tendencia creciente hacia el empleo estable.

«Hace apenas una década, la estacionalidad en el turismo superaba el 40%. Hoy, gracias a estas políticas, está en torno al 21%. Cada vez más jóvenes encuentran en este sector un futuro profesional estable y de calidad».

Cuatro ejes estratégicos

Los planes de sostenibilidad en destino se estructuran en torno a cuatro pilares fundamentales

La transición verde y adaptación climática con la recuperación de espacios naturales, revegetación de litorales, creación de sombras urbanas y gestión eficiente del agua.

La transición energética con alumbrado eficiente, energías renovables, movilidad eléctrica y redes de recarga.

La transformación digital con la inteligencia turística, observatorios de datos, sensores de flujos y herramientas de gestión en tiempo real.

La diversificación turística con el impulso al turismo cultural, gastronómico, enológico, de naturaleza y astroturismo, con el objetivo de alargar la temporada y repartir los beneficios por todo el territorio.

«Queremos un turismo que funcione los doce meses del año y en todos los rincones de Andalucía, desde las grandes ciudades a los pequeños municipios rurales», explicó Bernal.

Uno de los puntos más destacados fue la redistribución del impacto turístico. Según los datos aportados por el Instituto Andaluz de Innovación e Investigación Turística (SIATUR), el 50% de los planes benefician a municipios del interior y del ámbito rural, el 30% a destinos urbanos y el 20% a municipios litorales.

Para Bernal, este dato es clave: «Un modelo turístico justo no es el que concentra la riqueza en unos pocos puntos, sino el que la reparte. Estamos consiguiendo fijar población en territorios que antes sufrían despoblación, ofreciendo oportunidades de empleo y de vida a jóvenes y familias».

El consejero también recordó que el turismo andaluz impacta en 81 sectores económicos diferentes, desde la hostelería y la cultura hasta la metalurgia, la cosmética o el mueble. «Es una actividad que transforma la vida de la gente, que no solo llena calles de visitantes, sino que recupera patrimonio, conserva espacios naturales y genera prosperidad compartida», subrayó.

En el balance de la temporada alta de 2025, Bernal adelantó que Andalucía crecerá en torno a un 2% en número de turistas, pero con un aumento cuatro veces mayor en ingresos y empleo. Solo en los meses de verano se han alcanzado 9.000 millones de euros en ingresos y casi 500.000 puestos de trabajo en el sector.