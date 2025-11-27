Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almuñécar celebra su III Pleno de la Infancia con una apuesta clara por la protección y seguridad de los menores en el entorno digital

La jornada, enmarcada en la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, ha reunido a alumnado de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de Almuñécar y La Herradura

Ideal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha inaugurado el III Pleno de la Infancia, un acto celebrado en la Casa de la Cultura ... y que ha reunido a escolares de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de Almuñécar y La Herradura, así como a representantes de la ESO y Bachillerato de algunos de los IES del municipio. La actividad se ha celebrado en torno al Día Universal de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre, como parte del compromiso municipal con la promoción de la participación infantil.

