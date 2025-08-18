Almuñécar da la bienvenida al XXI Open de la Amistad – XVI Memorial Diego Fernández El torneo, que arranca con el cuadro masculino, se disputará del 18 al 23 de agosto en el Complejo Municipal de Río Verde

Comienza el XXI Open de la Amistad – XVI Memorial Diego Fernández, una cita que volverá a situar a Almuñécar como referente del tenis andaluz del 18 al 23 de agosto en el Complejo Municipal de Río Verde. El torneo, que rinde homenaje con su memorial a Diego Fernández, está organizado por el Club de Tenis Costa Tropical con la colaboración del área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, así como instituciones y empresas locales.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, subrayó la relevancia de este campeonato y anunció las mejoras que el Ayuntamiento está impulsando en las instalaciones para acoger la cita. «Se ha procedido a cambiar el vallado y los asientos de la pista central. Además, ya se han renovado los vestuarios», explicó Aragón.

Por su parte, la representante del Club de Tenis Costa Tropical, María Dolores Ruiz Martín, destacó que la competición forma parte del Circuito Nacional IBP Tenis, del que Almuñécar es sede, y contará con la participación de destacados tenistas locales como Jordi Domenech, Nico Joseph y Antonio Valero, así como de Álex Martín Ventura, granadino afincado en Almuñécar.

En cuanto al desarrollo, el torneo se celebrará en el Complejo Deportivo Río Verde, con categoría absoluta masculina y femenina. La fase previa se jugará los días 18 y 19 de agosto, con partidos al mejor de dos sets más súper tie-break de 10 puntos, y arrancará desde las 19 horas de este lunes. La fase final se disputará del 20 al 23 de agosto. Ruiz Martín también agradeció la colaboración de Almusalud Almuñécar, que ofrecerá atención a los jugadores durante el torneo.

Los premios en metálico establecidos serán de 600 euros para los campeones/as, 300 euros para los finalistas, 150 euros para los semifinalistas, 75 euros para los clasificados en cuartos de final y 37,50 euros para los octavos de final. Además, todos los jugadores y jugadoras del cuadro final dispondrán de alojamiento y desayuno en habitaciones dobles en el Hostal Medina de Almuñécar.

Los cuadros y horarios estarán disponibles en la web ibptenis.es y en la página de Facebook Open de Tenis a la Amistad.

